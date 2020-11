Por qué Billie Eilish no quiere hablar de sus nuevas canciones

México. La cantante Billie Eilish acaba de dar a conocer que próximamente lanzará su nuevo tema Por lo tanto yo soy y sus fans han reaccionado emocionados y la noticiaes una gran sorpresa para todos, pero también lo es el hecho de que la joven no quiere dar más información sobre sus nuevas canciones.

En total hermetismo tiene Billie Eilish sus novedades musicales. Aunque ya tiene escritas muchas de ellas, decide guardar secreto de los nombres de las mismas y no dar detalles públicos. Aunque sus fans le piden en redes sociales que lo haga, ella prefiere dejarlos "con la curiosidad".

Billie Eilish, absoluta ganadora de los últimos premios Grammy, estrenará esta semana el sencillo Therefore I am" (Por lo tanto yo soy), una canción que podría ser el avance del sucesor de su aclamado disco When we fall asleep, Where do we go?, se informa en distintos portales de noticias.

Estoy muy nerviosa por este tema", aseguró la artista en sus redes sociales y con esto se refiere al lanzamiento del citado tema, además espera con ansias ver la respuesta para con el mismo por parte de sus seguidores de todo el mundo.

Finneas, su productor musical, también ha manifestado su opinión acerca del nuevo tema de Billie Eilish y menciona: "Queda mal que lo diga yo pero este tema es increíble".

Billie, de 18 años de edad, y quien también es compositora, apenas ha querido dar pocos detalles de sus nuevas composiciones y prefiere hacerlo en su momento, cuando salgan, y luego de percatarse de la reacción que generan entre sus fanáticos, citan algunos portales de noticias.

Este verano, la joven talentosa estrenó My future, tema que compuso durante el confinamiento por el coronavirus Covid-19 y ha sido del agrado de su público; en él contempla ritmos más próximos al R&B con cadencia entre el funk y el jazz.

A principios de este año 2020 lanzó No time to die, de la banda sonora para la próxima película de James Bond que no ha podido estrenarse por el coronavirus y que tomaba el relevo a Everything I wanted", lanzado a finales de 2019.

Billie Eilish, originaria de Los Ángeles, California, Estados Unidos, ha revolucionado la música y en los últimos Grammy hizo historia al ganar las cuatro categorías más importantes de estos premios: mejor nuevo artista, disco del año, canción del año y grabación del año.

Billie Eilish es una de las cantantes jóvenes más famosas en la actualidad y también es considerada un ícono de la moda, con su estilo urbano, su cabello neón, sus largas uñas y ahora su eyeliner, Billie crea diversas tendencias que puedes recrear.

Y en días pasados sorprendió en Twitter, ya que mostró un nuevo look que pudo gustar a sus millones de seguidores. Decidió cambiar su look por una noche y encantó con él, ya que lució un increíble delineado de ojos más oscuro. Le expresaron que se miraba increíble.

En enero pasado, Billie fue entrevistada por la periodista Gayle King para el show Sunday Morning de la cadena estadounidense CBS y reveló que un día intentó quitarse la vida, pero el pensar en su mamá la hizo desistir. Ella le dio la fuerza que ocupaba para superar malos pensamientos, recalcó.