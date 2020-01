¿Por qué Billie Eilish pensó en quitarse la vida?

Billie Eilish tuvo una profunda charla con la periodista Gayle King para el show Sunday Morning de la cadena estadounidense CBS, donde llevó a cabo una impactante confesión que ha dejado sorprendidos a sus millones de seguidores alrededor del mundo. La periodista le preguntó sobre el trasfondo de la frase "quiero acabar conmigo" incluida en el sencillo "Bury a Friend", de su álbum "When we all fall asleep, where do we go?".

La cantautora estadounidense respondió: "el año pasado (en referencia a 2018) me sentía profundamente infeliz, era infeliz y no era capaz de encontrar nada que me subiera el ánimo, honestamente, llegué a pensar que no llegaría a los 17".

Sí, llegué a pensar en ello una sola vez, cuando estaba en Berlín, sola en mi habitación de hotel y tras darme cuenta de que había una ventana.

Billie Eilish en el evento anual de Spotify en honor a los artistas revelación de los Premios Grammy. Foto: Willy Sanjuan / AP

Billie Eilish recordó que se puso a llorar desconsoladamente al pensar en la forma en que iba a morir, "estaba decidida a hacerlo", expresó.

Ante las palabras de la cantante, la periodista Gayle King trata de indagar las razones que la llevaron a aferrarse a la vida, para seguir dando rienda suelta a esa creatividad que le ha convertido en una de las artistas más aclamadas de la industria musical. "Mi madre", resaltó.

Billie Eilish señala a su mamá Maggie Baird, como la principal responsable de que acabara solicitando ayuda profesional para vencer a sus demonios. La cantante sigue mejorando poco a poco gracias al incondicional apoyo de sus fans: