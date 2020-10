¿Por qué Billie Eilish viste solamente con ropa holgada?

Estados Unidos.- Aunque nunca había sido una joven de vestir ropa ajustada como las demás, la cantante estadounidense Billie Eilish ha dejado de lado desde hace algunos años estas prendas para comenzar a adentrarse en el estilo baggy, una tendencia que muchos consideran como "horrenda", pero para otros se trata de una muy cómoda.

Muchos creerán que la intérprete de 18 años nacida en Los Ángeles, California, lo hace por moda y seguir las tendencias, la realidad es muy distinta, ella tiene importantes razones para cambiar su forma de vestir y en más de una ocasión se ha abierto sobre el tema, dejando a todos sorprendidos con sus declaraciones.

Resulta que la compositora estadounidense asegura que quiere desviar por completo la atención de todos, tanto de sus fanáticos, como medios de comunicación y otras personas que la conocen, a su talento, busca ser distinguirse por su capacidad vocal, sus interpretaciones y personalidad y siente que al vestir ropa ajustada todos hablarán sobre su cuerpo y no su música, que claro, el trabajo de un cantante está enfocado en este arte.

Desde que tomó la decisión de caracterizarse con un estilo baggy ha hecho distintas presentaciones y llamados en las redes sociales para evitar caer en el body-shaming, un tipo de discriminación que ataca a las personas por su cuerpo, las tallas y formas que tiene.

Este estilo de ropa holgada es probablemente una buena tendencia, que con el paso de los años no ha desaparecido y probablemente no lo haga, muchas de las prendas son sin diseño alguno, pero Eilish busca destacarse utilizando las mejores y más caras marcas como Louis Vuitton, Gucci y Chanel, entre otras, para darle su marca personal a cada uno de los atuendos que presume en sea cual sea el evento.

Un claro ejemplo de que esto sucede es lo que recientemente sucedió; ella salió a dar un paseo con ropa ajustada y todos comenzaron a hablar sobre el tema, pero principalmente de su peso y su figura, ya que las notas que hubo en los medios de comunicación fueron de que la intérprete había subido de peso, algo que claramente le molestó.

Esta fue una de las pocas veces que se viste de esta manera, la última vez que se vio así fue durante uno de sus conciertos, donde lanzó un fuerte mensaje hacia el público en protesta de la sexualización que viven las mujeres día con día alrededor del mundo mientras comenzaban a pasar escenas de ella desvistiéndose en una pantalla gigante.

La ganadora del Grammy de 18 años reprodujo un video rápido, mostrándose en una camiseta sin mangas negra ajustada, que luego se quita, parada solo en un sujetador, para estar casi desnuda." Tienes opiniones, sobre mis opiniones, sobre mi música, sobre mi ropa, sobre mi cuerpo", dice en una voz en off, según un video que circuló en las redes sociales.

"Algunas personas odian lo que me pongo, algunas personas lo elogian, algunas personas lo usan para avergonzar a otros, algunas personas lo usan para avergonzarme a mí, pero siento que siempre estás mirando".

El cuerpo con el que nací, ¿no es lo que querías?" ella continuó. "Si me pongo lo que es cómodo, no soy una mujer. Si elimino las capas, soy una puta. Aunque nunca has visto mi cuerpo, todavía lo juzgas y me juzgas por ello. ¿Por qué? Hacemos suposiciones sobre las personas en función de su tamaño. Nosotros decidimos quiénes son. Decidimos lo que valen. Si me pongo más. Si me pongo menos".