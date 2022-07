¿Por qué Brendan Fraser pasó de ser galán de películas, a un actor poco solicitado?

El actor estadounidense Brendan Fraser tuvo el máximo apogeo de su carrera en la década de los 90's, convirtiéndose, además, en uno de los galanes de Hollywood. Obtuvo gran reconocimiento y fama mundial, al protagonizar películas como "Dioses y monstruos", "George de la selva", "El estadounidense impasible", "Viaje al centro de la Tierra", así como la trilogía de "La Momia", con el personaje de Rick O'Connell.

Pese a la gran fama que estaba cosechando en Hollywood, la carrera actoral de Brendan Fraser, originario de Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, se "estancó" en la década de 2010. ¿Cuál fue el motivo?

En el 2018, durante una entrevista para la revista GQ, Brendan Fraser, se sinceró y habló sobre algunas de las dificultades por las que ha pasado, como el desgaste físico que sus papeles supusieron para su cuerpo. "Creo que probablemente me estaba esforzando demasiado, de una manera que es destructiva".

Para cuando hice la tercera película de 'La Momia' en China (2008), me armaron con cinta adhesiva y hielo, estaba construyendo un exoesqueleto para mí todos los días.

Todas estas lesiones que el actor tuvo durante la filmación de una película tras otra, requirieron múltiples cirugías. "Necesitaba una laminectomía y la lumbar no funcionó, así que tuvieron que volver a hacerlo un año después". Comentó que hubo un reemplazo parcial de rodilla, un poco más de trabajo en su espalda, atornillando varias almohadillas espinales comprimidas juntas.

Asimismo, llegó un momento cuando necesitó una cirugía para reparar sus cuerdas vocales. Brendan Fraser, señaló que estuvo entrando y saliendo de hospitales durante casi siete años. "Esto probablemente será un poco empalagoso para ti, pero me sentí como el caballo de 'Animal Farm', cuyo trabajo era trabajar y trabajar y trabajar".

Otra de los motivos que lo llevaron a alejarse por un tiempo de la meca del cine, fue el supuesto acoso sexual del cual fue víctima en el 2003, en el Hotel Beverly Hills, en un almuerzo organizado por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, la organización anfitriona de los Globos de Oro.

De acuerdo con su relato en la entrevista de GQ, Philip Berk, expresidente de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, en una sala llena de personas, le tocó indebidamente el trasero. "Su mano izquierda se estira, me agarra la nalga y uno de sus dedos me toca en la mancha y comienza a moverlo. Me sentí enfermo, me sentí como un niño pequeño, sentí como si hubiera una bola en mi garganta, pensé que iba a llorar".

Esta desagradable experiencia, "me hizo retroceder, me hizo sentir solitario". Sus representantes exigieron a la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, una disculpa de Philip Berk, pero dice: "mi disculpa no admitió haber cometido ningún delito, el habitual 'si hice algo que molestó al Sr. Fraser, no fue intencionado y me disculpo'".

Al parecer, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, puso a Brendan Fraser en su lista negra y después del 2003, rara vez fue invitado a la ceremonia de los Globos de Oro. "Su carrera declinó sin culpa nuestra", expresó en su momento Philip Berk.

Toda esta situación alteró su sentido de "quién era yo y qué estaba haciendo". Su trabajo actoral "se secó en la vid para mí, en mi mente, al menos, me habían quitado algo. ¿Todavía tengo miedo? Absolutamente. ¿Siento que necesito decir algo? Absolutamente. ¿He querido muchas, muchas veces? Absolutamente. ¿Me he detenido? Absolutamente".

Actualmente, a sus 53 años de edad, Brendan Fraser está recuperando su carrera actoral, la cual estuvo "estancada" por varios años. Protagonizará este 2022 "The Whale", una película de drama psicológico estadounidense, dirigida por Darren Aronofsky, en la que el histrión tuvo una sorprendente transformación, al aumentar su peso a los 275 kilos.