¿Por qué Camila Sodi se divorció de Diego Luna? La sobrina de Thalía se lo confiesa a Aislinn Derbez

Camila Sodi se caracteriza por ser muy hermética con respecto a su vida privada, sin embargo, habló como pocas veces lo ha hecho con respecto a su divorcio con Diego Luna. En una charla de mujer a mujer, la actriz mexicana le contó a Aislinn Derbez lo que provocó el final de su historia de amor con el actor y director mexicano de televisión, teatro y cine.

Camila Sodi, sobrina de la cantante y actriz Thalía, estuvo como invitada en el más reciente capítulo de la segunda temporada del podcast "La magia del caos" de la actriz Aislinn Derbez (hija del comediante Eugenio Derbez).

Se te muere una expectativa y se te muere una construcción social de lo que tiene que ser una familia.

Asimismo la actriz de 34 años de edad y quien protagoniza la película de terror "El exorcismo de Carmen Farías", manifestó que en un divorcio duele obviamente la parte emocional, pero también duele "muchísimo la parte estructural, se te caen las estructuras, entonces volver a acomodar eso".

En ese duelo la actriz volvió a conectarse y a preguntarse: "'¿para mí qué significa y qué es lo importante para mí?' Se te cae todo para que lo vuelvas a construir como tú quieres".

Diego Luna y Camila Sodi estuvieron casado durante casi cinco años; fruto de su amor nacieron sus hijos Fiona y Jerónimo. En la charla con Aislinn Derbez, reveló que tras su divorcio enfrentó problemas económicos, ya que los años anteriores había dejado de trabajar para enfocarse en su rol de esposa y madre.

"Me divorcié y fue de: 'no, no tengo dinero, ¿qué estoy haciendo?'. Deje mi carrera seis años, no trabajé nada seis años, me dediqué a ser mamá y fue lo máximo del universo". Cuando Camila Sodi regresó a México "ya no conocía a nadie, toda la industria había cambiado, me quedé como en un limbo extraño".

Aislinn Derbez le preguntó a la ex esposa de Diego Luna sobre darse una nueva oportunidad en el terreno amoroso. "Tengo ganas ya", aseveró. Durante mucho tiempo tenía cerrado su corazón "porque estaba trabajando en reconstruirme a mí y mis conceptos y todo de lo que venimos hablando, pero creo que estoy en un lugar bastante maduro emocionalmente".