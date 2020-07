Por qué Carlos Rivera no se deja ver con Cynthia Rodríguez

Uno de los noviazgos más solidos en el mundo del espectáculo es el de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez, quienes tienen una historia de amor muy bonita desde hace años, pero muchos se preguntan porque son pocas las veces en que se les ha visto juntos a la pareja.

Una de las razones más poderosas por las que Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez no se dejan ver ante la prensa, ni mucho menos ante los fans es que siempre han tratado de llevar su romance lo más privado posible, pues contrario a otras parejas del medio, no quieren estar en boca de todos, por lo que es una de las tantas razones por las que han durado demasiado.

No queremos que nadie opine si les gusta, si no les gusta, están de acuerdo no están de acuerdo, por eso no compartimos nada, si de pronto se inventa algo eso ya es otra, pero no tiene nada que ver con nosotros, dijo Cynthia Rodríguez el año pasado.

Por su parte Carlos Rivera también ha dicho el porqué no se le ve con Cynthia Rodríguez tan seguido y su respuesta fue muy similar a la de su novia.

"Nosotros no escondemos siempre he dicho, nosotros nos protegemos que es diferente, porque vamos a todos lados perfectamente y vamos a restaurantes, vamos a fiestas, vamos al cine, pero no mostramos que es diferentes", dijo Carlos Rivera para la Chicuela en marzo de 2019.

Por si fuera poco los fans están molestos, pues desean que la pareja presuma su amor en redes sociales y aunque ellos no lo hacen sus seguidores decidieron hacerle algunas fan page, donde recopilar fotos o videos de la pareja que sigue fuera del ojo público con tal de proteger su romance.

Cabe mencionar que otras parejas se han dado publicidad por medio de sus romances, por lo que al final terminan de la peor manera, incluso hablando uno del otro, pero este no es el caso de ambos cantantes quienes podrían dar el siguiente paso al altar en cualquier momento.

