¿Por qué Carmen Salinas se disfrazó al acudir por su segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19?

Carmen Salinas es una de las muchas famosas en nuestro país quien ya recibió la vacuna contra el Covid-19. En una entrevista para el programa de televisión "Hoy", la actriz mexicana de 81 años de edad comentó que recientemente recibió su segunda dosis, sin embargo, tuvo que asistir disfrazada al módulo de vacunación que le tocó.

La actriz de cine, televisión y teatro, explicó ante las cámaras del show de televisión antes mencionado, que el motivo de su disfraz fue para poder recibir su segunda dosis en total tranquilidad, como cualquier otra persona, sin la necesidad de llamar la atención o acaparar los reflectores.

Ya tengo las dos vacunas, me puse una peluca, no me maquillé nada ni los ojos y con lentes negros, nombre, nadie me reconoció.

Asimismo la actriz Carmen Salinas compartió que afortunadamente no tuvo ningún efecto secundario, "yo no iba a retratarme, yo iba como ser humano con miedo a que me diera el Covid, la esperanza de una vacuna para que nunca me fuera a dar esa cosa, nada más el dolorcito".

Carmen Salinas aprovechó las cámaras del matutino de Televisa, para mandarle un mensaje a las actrices Paty Navidad y María Conchita Alonso, quienes han compartido desde hace tiempo en redes sociales, teorías conspirativas con respecto a la pandemia, entre estas, que con la vacuna supuestamente las grandes "esferas del poder" controlaran a la humanidad.

"Están loquitas, están loquitas se la pasan miando, es para hacer una película", dijo Carmen Salinas con respecto a las creencias de Paty Navidad y María Conchita Alonso.