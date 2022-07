¿Por qué Chabelo es tendencia cada vez que un adulto mayor fallece?

"Con la muerte de Echeverría, se acaba de reiniciar Chabelo, Dios nos agarre confesados", "al parecer Chabelo va a ser el ganador", "hoy es un gran día para Chabelo, pero sobre todo, es un gran día para México", "uno más que Chabelo entierra, gracias a Dios ya no está con nosotros, que el diablo lo queme a fuego lento, ¿para cuándo Carlos Salinas?", "pues ya murió y su alma le pertenece a Chabelo" y muchos más, son los comentarios tras la muerte de Luis Echeverría.

Xavier López "Chabelo" es tendencia en redes sociales cada vez que fallece un famoso de edad avanzada o una persona muy conocida en nuestro país , como ocurrió recientemente con la muerte de Luis Echeverría, ex Presidente de México , a los 100 años de edad.

Actualmente, Chabelo tiene 87 años de edad y dentro de la cultura popular, es considerado como "inmortal" . Esto se debe a que la mayoría de los artistas con los que convivió u otras personalidades, no solo de México, ya han fallecido .

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

