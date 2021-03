¿Por qué Christian Nodal no fue amigo de Ariel Camacho?: "tengo un arrepentimiento bien grande"

Con motivo del sexto aniversario luctuoso del cantante sinaloense Ariel Camacho, Pepe Garza publicó en su canal de YouTube una entrevista con el joven cantautor del Regional Mexicano Christian Nodal, quien manifestó su arrepentimiento por haberse dado la oportunidad de tener una amistad con el fallecido vocalista del grupo Los Plebes del Rancho.

El novio de la actriz y cantante del pop Belinda, contó haber conocido a Ariel Camacho antes de alcanzar el éxito, pues trabajaba de la mano de su papá, quien es productor musical del Regional Mexicano. Cuando Christian Nodal estaba en la secundaria, sus gustos musicales estaban enfocados en el rock y no en el género en el cual hoy en día es una de las grandes estrellas.

Tengo un arrepentimiento bien grande porque, cuando Ariel recién estaba comenzando su carrera, a veces ensayaba en la casa, yo estaba en la etapa de secundaria, de rock, no escuchaba nada de regional, sólo lo que mi papá ponía en el carro.

El intérprete de conocidos temas como "Adiós amor", "Se me olvido", "No te contaron mal" y muchos más, al estar metido en sus gustos por el rock no ubicaba bien quién era Ariel Camacho, pero sabía que tenía mucho talento. "Pero no era mi rollo, no me gustaba en ese momento".

Christian Nodal contó al programador de radio y productor discográfico Pepe Garza, que Ariel Camacho se paseaba mucho por su natal Caborca, Sonora. "Se enfiestaba, mucha gente lo quería, todo mundo lo conocía, todo mundo sabía que era buen rollo, todo mundo era compa de él y yo no lo conocía, iba para la casa y era saludarlo". Pero de esos saludos nunca pasó.

Ariel Camacho, llamado por sus fans "El rey de corazones" y recordado por temas como "El karma", murió la madrugada del 25 de febrero de 2015 en un aparatoso accidente automovilístico ocurrido por la carretera Angostura-La Reforma, en el municipio de Angostura, estado de Sinaloa, México. El joven cantautor venía acompañado por cinco amigos. Una horas antes de su trágica muerte, estuvo en las fiestas del Carnaval Mocorito 2015, donde subió al escenario para echarse un "palomazo" con Banda Clave Azul. De regreso a su hogar ocurriría la desgracia.

El pasado 25 de febrero de 2021, la agrupación Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho, publicaron este mensaje en sus redes sociales: "recordamos con enorme cariño la memoria de Ariel Camacho en su sexto aniversario luctuoso, siempre en nuestra mente y corazón".

En la opinión de Christian Nodal, muchas personas se sienten identificadas con Ariel Camacho por esto:

El hecho que fuera una persona tan joven y su voz no coordinaba a como se veía, tenía una voz como de señor con un cuerpo de joven. Traía su rollo, su moda con la gorrita, los Nike, creo que todo mundo nos identificamos con él porque con una guitarra logró su sueño.

¿Cómo fue qué Christian Nodal cambió del rock al Regional Mexicano? Comentó en la entrevista con Pepe Garza que durante la secundaria se enamoró de una compañera a quien le gustaban las canciones de este género. "Me enamoré de una muchacha a la que le encantaba todo lo del regional, empecé a escuchar y aprendí a hacer segundas con las canciones de Ariel".