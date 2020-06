¿Por qué Christopher Nolan prohíbe el uso de sillas en sus rodajes?

Estados Unidos.- El afamado cineasta Christopher Nolan ha marcado a más de uno con sus películas, incluso tiene una legión de fans que esperan con ansias las cintas que están bajo el mando del director, pero muy pocos saben la rigurosidad con la que trabaja en cada una de sus producciones.

El director de Inception, la trilogía de The Dark Knight e Interstellar, por mencionar algunas, ha hecho sufrir a más de uno de sus equipos de trabajo e incluso a los actores de reparto con sus reglas. Por ejemplo, Nolan tiene estrictamente prohibido que en los sets de grabación haya sillas o cualquier tipo de asiento, esta regla la explicó actriz Anne Hathaway, la cual trabajó ya con Christoper Nolan anteriormente en cintas como El Caballero de la Noche asciende (2012) e Interstellar (2014).

Durante una entrevista realizada a las coestrellas de Los Miserables (2012) Anne Hathaway y Hugh Jackman comentaron como fue trabajar con Christopher Nolan, el tema salió a colación pues hablaban de los directores con los que han trabajado que prohiben el uso del celular en los sets de grabación. Jackman mencionó a los directores Darren Aronofsky (The Fountain) y a Denis Villeneuve (Prisoners), pero Anne nombró a Nolan, pues este ya había trabajado con Hugh en The Prestige (2006).

No me gustaría contradecirte, pero has trabajado con tres directores que no permiten el uso de los teléfonos celulares; Christopher Nolan” comentó la ganadora del Óscar.