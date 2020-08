Por qué Cristian Castro estuvo ausente en los últimos meses de vida de su padre Manuel El Loco Valdés

Tras la muerte de Manuel El Loco Valdés un grande de la comedia en México se empezaron a desencadenar varios misterios de su vida personal, uno de ellos siempre ha sido como es la relación con los 12 hijos que tiene de distintas mujeres, pero hay uno en especial que siempre ha dado mucho de que hablar, se trata de su hijo Cristian Castro, producto de su relación con Verónica Castro a quien conoció en Operación Ja Ja, cuando ella apenas comenzaba en su carrera como actriz.

Es por eso que aquí te explicaremos un poco de como fue la relación entre padre e hijo, que para muchos dio de que hablar, ya que los fans de ambos artistas se quejaban de los dos por la relación que mantenía que era desde muy poco hasta casi nula, aunque en un tiempo se les había visto muy unidos, incluso Cristian Castro cantó en un concierto con Manuel El Loco Valdés algo que muchos no podían creer.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La extraña relación entre padre e hijo, se remonta desde que Verónica Castro decidió alejarse de Manuel El Loco Valdés para hacerse cargo de su primer hijo Cristian Castro y aunque Manuel El Loco Valdés, aseguró que la madre de Verónica Castro, la señora Socorro Castro no estaba muy de acuerdo con la relación de su hija con el comediante, pero al final Verónica Castro decidió dejarlo, por lo que se alejó del padre de Cristian Castro, por lo que Manuel El Loco Valdés aseguró que sufrió en su momento por perder a la madre de su hijo.

Manuel El Loco Valdés falleció la mañana de este viernes/captura de pantalla

Fue hasta la edad de cinco años que Verónica Castro le dijo a Cristian Castro que su padre era Manuel El Loco Valdés, pero no fue hasta los 31 años de edad que el cantante tuvo un acercamiento con su padre, aunque de acuerdo con el programa Sale el Sol, el acercamiento entre ambos se debió a que una revista de espectáculos supuestamente les pagó una fuerte cantidad de dinero para reunirlos, pero al final el amor de padre e hijo y viceversa no existía.

Cristian Castro asegura que no hay una relación de padre e hijo con Manuel El Loco Valdés/Instagram

Para Cristian Castro, su madre Verónica Castro siempre ha sido la única persona que ha luchado por él y lo sacó adelante, aunque mientras el cantante iba creciendo sus fans le preguntaban por qué no tenía un acercamiento con su padre, Manuel El Loco Valdés, pero al parecer no estaba interesado, basta con ver algunas canciones que Cristian Castro le dedicaba a su madre en algunos de sus discos, donde dejaba entre ver que ella era madre y padre a la vez.

Marcos Valdés hermano de Cristian Castro justifica la postura que tiene el cantante sobre su padre Manuel El Loco Valdés, ya que nunca se acercó a él cuando estaba enfermo o si necesitaba algo, por lo que mencionó que es lógico que Cristian Castro no sienta un cariño por él, incluso Alejandro Valdés, otro de los hermanos mayores de Cristian Castro aseguró que cuando El Loco Valdés enfrentó la enfermedad de cáncer, Cristian Castro se perdió.

Marcos Valdés hermano de Cristian Castro asegura que es normal que el cantante no sienta cariño por Manuel El Loco Valdés/captura de pantalla



"Cristian no, Cristian ya no ha aparecido y pues no hay problema, nada ni un contacto y seguimos todos nuestras vidas normales", dijo Alejandro Valdés sobre la ausencia de Cristian Castro en los últimos años de vida de Manuel El Loco Valdés fallecido la madrugada de este viernes por complicaciones de salud a raíz de un tumor en su cabeza.



En 2018 Cristian Castro mencionó para el programa Ventaneando, que muchos de sus fans han querido que el cantante tenga un acercamiento con Manuel El Loco Valdés a quien tuvo en el bautizo de su hija Rafealla Castro en 2015, pero fue a partir de ese momento que la comunicación entre ellos se comenzó a perder, por lo que en la entrevista con Ventaneando fue tajante y reveló que solo siente un cariño con el comediante como si se tratara de un amigo más.

Cristian Castro siempre ha sido honesto sobre su relación con Manuel El Loco Valdés/Instagram

Es por eso que le pidió a sus fans y a los medios, que ya no lo presionaran, pues se le hacia innecesario un acercamiento entre ambos, incluso señaló en ese entrevista para Ventaneando que sentía más cariño de padre por parte del desaparecido cantante José José (QEPD) que con Manuel El Loco Valdés situación que molestó a algunos internautas que escucharon las declaraciones de Cristian Castro.

Verónica Catro le dijo a los cinco años a Cristian Castro quién era su padre/Instagram



Prácticamente yo no crecí con mi papá, yo no sé por qué se me quiere obligar tanto a estar ahi muy cerca de la familia de mi papá, cuando realmente no crecí cerca de él y me acerque a él para conocerlo para platicar, para ser su amigo, pero vaya no siento mucha cercanía con él, eso es verdad no es culpa, ni de él, y no es culpa mía tampoco no siento una cercanía por que no crecí con él y ahora lo veo como un amigo como un conocido que me cae muy bien, dijo Cristian Castro en 2018.



"Tiene razón Cristian eso se metiese el loco Valdés por no haberse cargo de Cristian cuando era niño y esto es un ejemplo a todos esos padres que abandonan a sus hijos", "Pues no es hipócrita solo dice la verdad el loco nunca lo busco cuando el era niño entonces que no se queje", "Admiro la sinceridad de este sujeto. Algunos le hubiesen hecho a la chillona para guardar las apariencias. ¡Pero el no", "A ti Cristian, nadie te va entender más el que a pasado lo mismo, él no haber tenido un padre cuando más lo necesitamos, yó como si viví éso te entiendo! Es difícil el no ver tenido una figura paterna...", escriben los internautas en redes.



Te puede interesar

Reviven en redes fotografía de la "Dinastía Valdés", Don Ramón, Tin Tan, El Loco y el Ratón

"América, América y ya" fueron las palabras en la poesía de "El Loco Valdés al Club América

Las apuestas más extremas de "El Loco" Valdés y Sergio Corona en un Clásico Nacional

Manuel "Loco" Valdés y su interminable amor por el Club América