Por qué Cristian Castro y Luis Miguel dejaron de ser amigos

Sin lugar a dudas la segunda temporada de "Luis Miguel, la serie" ha destapado situaciones que no conocíamos o se había hablado muy poco de “El Sol”.

Precisamente en el tercer capítulo se expuso la rivalidad entre Luis Miguel y Cristian Castro, la cual comenzó durante la década de 1990, y que continúa hasta la fecha como lo mencionó en una entrevista el mismo hijo de Verónica Castro en 2019.

Hay que recordar que a principios de los noventa, el hijo de Verónica Castro sacó el sencillo "No podrás" y se colocó en los primeros sitios de popularidad. En la serie de Netflix, se hace referencia a esto y sobre todo a las comparaciones entre Mickey y Cristian, lo que generó una enemistad entre los artistas.

Pero más allá del plano artístico, al parecer hay otras razones muy fuertes que generaron un conflicto entre ambos. ¿Acaso hubo una tercera persona en discordia?

¿Por qué pelearon Luis Miguel y Cristian Castro?

En 2019 el hijo de Verónica Castro compartió con lujo de detalle los motivos de su ruptura. El cantante señaló que él y Luis Miguel sí fueron amigos durante varios años, pero su relación llegó a su fin luego de que ambos se interesaron por la misma mujer: Daisy Fuentes.

"No somos amigos porque él no ha querido. Fuimos amigos en un momento muy lindo, donde íbamos a andar en jetsky y todo esto. La verdad es que me decepcionó un poco su personalidad", aseguró Cristian Castro en Podemos hablar.

El cantante señaló que a principios de los noventa mantuvo un romance con Daisy Fuentes, conductora cubana-estadounidense, hasta que Luis Miguel interfirió en su relación.

Castro aseguró que él no guardó ningún resentimiento, a diferencia de Luis Miguel. "A partir de ahí él se hace el ofendido, cuando yo realmente era el que tenía la ropa dentro de la casa de Daisy. Yo debería estar molesto”.