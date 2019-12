Por qué Cristian Castro y Luis Miguel se pelearon

Cristian Castro habló por primera vez sobre la pelea que tuvo con quien fuera uno de sus buenos amigos, el cantante Luis Miguel. Todo ocurrió por allá en 1994 cuando el hijo de Verónica Castro tenía una relación con la modelo y actriz Daisy Fuentes. "Es verdad que me he peleado con Luis Miguel por una mujer, son secretos con los que debería escribir un libro, no somos amigos porque él no ha querido", comentó Cristian en el programa de televisión argentino "Podemos Hablar".

El también hijo de Manuel "El Loco" Valdés, sorprendió al comentar que permitió a Luis Miguel meterse en su relación amorosa con Daisy Fuentes por el cariño que le tenía. "Fuimos amigos en un momento muy lindo, pero me decepcionó un poco su personalidad, yo estaba saliendo con una chica que se llama Daisy Fuentes y él vino a meterse".

Eso fue lo que nos distanció un poquito, a mí no me distanció de él, yo lo dejé meterse, porque lo quiero mucho.

Cristina Castro continuó con su relato que tenía sorprendidos a los conductores del programa, así como a todo el publicó. "La empezó (Luis Miguel) a enamorar y ella me lo decía, entonces como para mí Luismi era un hermano y sentía que ella realmente le gustaba, le dije a Daisy que pruebe de salir con él. Lo dejé meterse porque lo quiero mucho, quien tendría que estar molesto debería ser yo, pero es él quien se hace el ofendido con esto".

Pese a lo ocurrido en aquel entonces, Cristian Castro desea volver a ser amigo de Luis Miguel.

Yo solamente quiero tener nuevamente mi amistad con él, que no se tome tan a pecho lo de esta mujer porque fue una coincidencia.

"Él se enamoró a morir de ella, pero no por eso deja de ser una coincidencia, él piensa que lo mío fue a propósito, pero no es así".