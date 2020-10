¿Por qué Cynthia Rodríguez se ausentó del programa "Venga la Alegría?

Cynthia Rodríguez es una de las conductoras favoritas del matutino "Venga la Alegría" de TV Azteca. Con su carisma, chispa y belleza conquista a la audiencia a través de la pantalla chica. Desde hace unos días la hermosa novia del cantante Carlos Rivera, ha estado ausente del programa de televisión antes mencionado, por lo que sus fieles fans han mostrado su preocupación.

Ante la ausencia de Cynthia Rodríguez de "Venga la Alegría", no tardaron algunos rumores como que abandonaría el matutino estelar de TV Azteca o incluso, que comenzaría un nuevo proyecto en la competencia (Televisa). Ante todo lo que se ha especulado, la novia de Carlos Rivera contó el motivo de su asencia en el foro. En una de sus recientes fotografías publicadas en su feed de Instagram, una de sus seguidoras le escribió: "espero que la próxima semana si estés todos los días, te extrañamos", a lo que la también actriz y cantante le respondió:

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Yo también, tengo una semana de vacaciones, pero regresaré con la pila recargada.

Esta misma fan le manifestó a Cynthia Rodríguez: "te extrañamos pero te mereces descansar, disfruta tus vacaciones y cuídate mucho ❤️".

Cynthia Rodríguez tiene 2.7 millones de seguidores en Instagram. Foto: Instagram @cynoficial

Cynthia Rodríguez se sincera sobre su noviazgo con Carlos Rivera

Por otra parte, Cynthia Rodríguez estuvo a principios de este mes en el programa Pinky Promise de Karla Díaz que transmite en su canal de YouTube. En dicho show la conductora de televisión habló como en pocas veces suele hacerlo, sobre su relación amorosa con el cantante Carlos Rivera, manifestando que es el hombre con el que pasará el resto de su vida. "Me doy mi tiempo para estar con mi novio, yo estoy con mi alma gemela totalmente, estoy con el amor de mi vida, yo estoy feliz y creo que los dos estamos súper felices".

No hay un secreto (para tener una relación amorosa perfecta), simplemente es encontrar a la persona indicada para ti y cuando la encuentras sabes perfectamente que de esa persona no te quieres separar ningún día.

Hay varias cosas que han hecho que la relación entre Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez sea muy sólida, como el compartir su amor por la familia. "Para mí es muy importante la familia y eso es algo que también le gustó mucho a mi novio, porque también él tiene mucho contacto con su familia, entonces son cosas que te unen como pareja y son cosas que te hacen pasar momentos que no han sido tan fáciles como esta pandemia, como esta cuarentena, pero cuando tienes cosas tan afines con la persona con la que estás y cuando haces lo que te gusta, creo que eso es lo mejor que te puede pasar en la vida".

Muchos de sus fans se pregunta cuándo se casará con Carlos Rivera o cuándo tendrán un hijo. La bella conductora de televisión mencionó que entre sus planes no a largo plazo, está el ser mamá: "me encantaría, sí es un plan que tengo y no tan a largo plazo porque tampoco es que diga: 'me voy a esperar cinco años', no, es un plan que tengo pronto".

Anteriormente Cynthia Rodríguez contó el motivo por el cual su novio Carlos Rivera y ella, no se muestran juntos en público: "no queremos que nadie opine si les gusta, si no les gusta, están de acuerdo no están de acuerdo, por eso no compartimos nada, si de pronto se inventa algo eso ya es otra, pero no tiene nada que ver con nosotros".