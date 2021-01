¿Por qué Dalilah Polanco y Eugenio Derbez terminaron su noviazgo? La actriz lo confiesa todo

El comediante y productor mexicano Eugenio Derbez ha tenido en su vida hermosas mujeres, una de ella fue la actriz Dalilah Polanco originaria de Guasave, Sinaloa. Dalilah tuvo una profunda charla en el programa de YouTube "La entrevista con Yordi Rosado", donde le contó al ex conductor y productor del show "Otro rollo", varios detalles de la relación amorosa que tuvo con el creador de "La Familia P. Luche".

Dalilah Polanco y Eugenio Derbez se conocieron en la década de los 80's. "Lo conocía de lejos, lo conocí cuando tuvo su primera niña, Aislinn, le fui conociendo a las mujeres y a los hijos, éramos compas", expresó la hermosa sinaloense. Muchos años después de conocerse, trabajaron juntos en la exitosa serie "La Familia P. Luche" donde la actriz interpretaba a "Martina", la mejor amiga de "Federica" (personaje de la actriz y comediante Consuelo Duval).

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Cuando trabajaban en lo que fue la primera temporada de este show de televisión, Dalilah Polanco estaba casada con el actor Sergio Catalán y Eugenio Derbez tenía un noviazgo con la diseñadora de modas mexicana Sarah Bustani. La amistad que tenían poco a poco se pasando al plan romántico, para ese entonces ella ya estaba divorciada de su esposo.

La también actriz de telenovelas reveló a Yordi Rosado que se divorció un mes de agosto y a los tres días, el ex esposo de Victoria Ruffo ya la estaba invitando a salir. "Ya habíamos platicado del tema y le dije: 'aguántame tantito porque no me he divorciado', y de nada sirvió todo lo que esperamos porque, a la hora de la hora acabó como que yo había dejado a Sergio por Eugenio y Eugenio había dejado a Sarah por mí, pero no fue así, al menos en mi historia no fue así". (Eugenio Derbez hace sorprendente revelación sobre la separación de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann).

Cuando Dalilah Polaco (hija del cantante y músico regional mexicano Cutberto Pérez, fundador del Mariachi 2000, y de la bailarina de ballet folclórico Aída Polanco), comenzó de manera formal su noviazgo con el hijo de la fallecida primera actriz Silvia Derbez, llegó a sentirse un tanto abrumada.

Era el señor actor, el señor director, el señor actor, tenía que estar a la altura, o sea, el señor Eugenio Derbez es una sombra muy grande y estar bajo su sombra es maravilloso, porque te sientes protegido en unos aspectos, pero también te sientes a la sombra.

Eugenio Derbez no fue 100 por ciento feliz con Dalilah Polanco

Dalilah sorprendió durante su charla al mencionar que nunca vio feliz al 100 por ciento a Eugenio Derbez, durante el tiempo que estuvo con ella. Asimismo manifestó que en esta relación se sintió como en una escuelita de aprendizaje, ya que sentía que era su asistente ejecutiva bilingüe, su secretaria, su ama de llaves, su novia, su amante, su actriz, su cómplice, "sentía como que tenía muchísimas obligaciones, probablemente, en el momento en que yo estuve con él nunca lo vi feliz al cien, Dios quiera que hoy sea feliz al cien, es lo único que le deseo porque yo conocí a un señor que era exitoso y maravilloso".

Su separación del hoy esposo de la cantante Alessandra Rosaldo, le dolió más que su divorcio de Sergio Catalán, ya que según comentó, con su esposo todo fue muy de amigos y en el caso de su ruptura con Derbez, hubo mucha prensa.

"Fue muy fuerte, no sé cuánto tiempo me costó, no fueron meses, pero sí fue un gran tiempo de mi vida, porque no sabes lo terrible que era salir a un escenario, a dar función, y escuchar a la gente 'es la de Derbez' porque no soy 'la de Derbez', soy Dalilah Polanco, el señor ya tiene otra vida y yo tengo la mía".

Dalilah Polanco también mencionó que con Aislinn Derbez, primogénita de su ex Eugenio Derbez, se llevó de maravilla. Llegaron a ser buenas amigas y confidentes, pero siempre mantenían la línea del respeto.