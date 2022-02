¿Por qué El As de la Sierra, cantante de la vieja escuela de los corridos, no puede volver a México?

Originario del poblado San José del Cañón, en el municipio de Mazatlán, estado de Sinaloa, México, el cantante y compositor José Heredia, mejor conocido como El As de la Sierra, pertenece a la vieja escuela de los grandes intérpretes de la música norteña y de los famosos corridos.

Entre sus canciones más conocidas podemos encontrar "Linda güerita", "El muchacho alegre", "Entre perico y perico", "Regalo caro", "Dicen que soy traficante", "Catarino y los rurales", "De esta sierra a otra sierra", "Alegre y mujeriego", "El helicóptero negro", "Vida prestada" y muchas más.

El cantante sinaloense, quien fuera un buen amigo del fallecido Fabián Ortega Piñón, "El Halcón de la Sierra", desde hace varios años radica en California, Estados Unidos y tiene un buen tiempo de no presentarse en México.

Mucho se ha especulado que El As de la Sierra tiene amenazas de muerte en México, motivo por el cual, no pone un pie en su país natal por temor. En una entrevista que tuvo con el youtuber Margarito José, originario de Oaxaca, México para su canal "Margarito Music", aseguró no tener enemigos y mucho menos amenazas, simplemente no puede regresar a tierras aztecas por otros motivos, sin dar mayores detalles.

Miedo, ¿pues a quien? No tenemos enemigos gracias a Dios, con todo mundo estamos bien, todo mundo nos quiere, amenazas menos, no vamos por motivos de...otras cuestiones, acá estamos a gusto.

El As de la Sierra reiteró: "cuestiones de amenazas o que tenemos enemigos para nada, miedo tampoco, aquí estamos a gusto". Margarito José le cuestionó si ha llegado a tener problemas con alguno de los corridos que ha compuesto a lo largo de su trayectoria musical. "Para nada, hasta la fecha no ha habido ningún problema", respondió.

La historia de El As de la Sierra comenzó por allá a mediados de la década de los 90's, con el lanzamiento del álbum "Corridos, canciones y mis lindas güeritas", grabado en Titán Récords y que incluye las canciones "Mi linda güerita", "Recordando a María", "Serenata a mi reina", "El Chuma" y otras más.

Actualmente, José Heredia tiene 52 años de edad y 25 años de trayectoria. A principios de este año, a través de sus redes sociales, dio a conocer estar trabajando en un nuevo álbum para el deleite de sus fieles seguidores.

"Que tal mis amigos, solo para decirles que estamos grabando un disco bien chingón, en honor a la época pesada; también quiero desearles un año lleno de felicidad y salud, échenle ganas mi gente, puro pa' delante".

El As de la Sierra se mantiene activo en redes sociales como Facebook e Instagram, donde comparte fotografías de antaño, sus nuevos videos musicales, recuerdos de viejas presentaciones, mantiene avisados a sus seguidores sobre sus presentaciones en Estados Unidos y más.

Cabe mencionar que El As de la Sierra se volvió todo un fenómeno musical en Los Ángeles, California desde sus inicios. Sus canciones tuvieron gran éxito. Comenzó su carrera unos años después del asesinato de Chalino Sánchez, el llamado "Rey del corrido" y se llegó a especular que se trataba de él, solamente que se había sometido a una cirugía.

El programador de radio y productor discográfico Pepe Garza, contó anteriormente en su canal de YouTube Pepe's Office: "cantando estilo Chalino, pero con su propia onda, se convirtió en un fenómeno, era un mito, que si era Chalino Sánchez, pero le habían hecho cirugía, bueno, se hizo un relajo, porque nadie lo veía, porque el señor no cruzaba a los Estados Unidos y su música, era un fenómeno, sobre todo aquí en el área de Los Ángeles".