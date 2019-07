Por qué El Burro Van Rankin corrió a Facundo de la radio

Jorge El Burro Van Rankin contó en una reciente emisión del programa Miembros al aire que se transmite por Unicable, que por haber contado una indecorosa anécdota corrió de un programa de radio al irreverente Facundo. En 1996 El Burro ingresó a la estación Vox F.M. 101.7 (hoy Los 40 Principales 101.7 F.M.) donde posteriormente fungió como Director de dicha estación hasta el año 2002.

Todo comenzó cuando Mauricio Mancera le preguntó al invitado que tenían en Miembros al aire: "¿oye sabías que El Burro corrió a Facundo del radio?”, a lo que el comunicador dijo: "un día llegó a contar, ¿sabes qué historia? ¿Lo puedo contar rápidamente?”.

"Estábamos ahí y me habla el mero mero de Televisa Radio, Eugenio Bernal, el presidente; me dice 'ven para acá, cabrón, pone play' y me dice, 'escucha esto', tú eres el director de la estación, pues supongo que ya escuchaste lo que pasó, lo que hizo Facundo ayer en la noche'", contó El Burro Van Rankin.

Al escuchar la grabación el entonces Director de radio Vox F.M. 101.7 tuvo que tomar una severa decisión por orden de Eugenio Bernal. "De repente dice (Facundo), 'entonces cabrones estamos en un llano jugando futbol y que se va la pelota, me agacho y un wey dándonse un perro por el fund...'".

Posteriormente al hablar con Facundo, Jorge Van Rankin le dio las dos opciones: "¿te tienes que ir o te tienes que quedar?", a lo que Facundo le respondio: "chale güey...si me tengo que ir".

Por otra parte, Facundo compartió en sus redes sociales fotografías de sus vacaciones por el Perú junto a su novia Delia García. Resaltó que toda la vida había soñado con visitar Machu Picchu.

"A veces cuando tienes demasiada expectativa es difícil que se cumpla. Pero por más que llevo años queriendo conocer Machu picchu y viéndolo en fotos y videos, estar aquí fue una de las cosas más impresionantes que he vivido, un lugar a 2430 metros sobre el nivel del mar. Construido hace cientos de años en un lugar mágico e inaccesible. Hoy es visitado por miles de aventureros. Y seguramente cada uno que regresa de ahí vuelve con la misma idea que yo: es el lugar más impresionante sobre la tierra".