¿Por qué "El Cochiloco", personaje de la película "El infierno", es el favorito de Joaquín Cosío?

A lo largo de sus cuatro décadas de trayectoria, el actor mexicano Joaquín Cosío ha interpretado una gran diversidad de personajes, tanto en el cine, como en la televisión. Actualmente, el respetado histrión, de 59 años de edad y originario de Tepic, estado de Nayarit, México, se encuentra promocionado "Lecciones para canallas", película dirigida por el cineasta Gustavo Moheno, de la cual forma parte del elenco estelar.

Durante una entrevista en el programa "Ventaneando" de TV Azteca, el actor Joaquín Cosío dio a conocer que de todos los personajes que ha interpretado, "El Cochiloco" es su favorito.

Fue en el 2010, cuando Joaquín Cosío, junto a Damián Alcázar, Ernesto Gómez Cruz, María Rojo, Elizabeth Cervantes y Daniel Giménez Cacho, protagonizó la película "El infierno", escrita, producida y dirigida por Luis Estrada. En esta historia, dio a vida a Eufemio "El Cochiloco" Mata, jefe de sicarios, del cártel "Los Reyes del Norte".

Joaquín Cosío explicó que "El Cochiloco" es su personaje favorito, por qué simpatizó mucho con la gente. Pese a que el personaje forma parte del narcotráfico, el público le agarró mucho cariño.

Esa ('El infierno') me gusta mucho por el personaje, que se mueve por todos lados y a la gente le cae bien, finalmente es un sicario, pero a la gente le simpatiza, la gente quiere mucho al Cochiloco, no me lo puedo quitar de encima.