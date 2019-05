Por qué Emilio Azcárraga quedó sentido con Adal Ramones

Adal Ramones generó gran controversia cuando se dio a conocer que dejaba las filas de Televisa para irse a TV Azteca, donde estuvo de conductor en la anterior temporada de La Academia. Hasta el mismo Emilio Azcárraga quedó sentido con él.

En una charla con Adela Micha en su programa "La Saga", Adal Ramones detalló que cuando firmó el pre-contrato con TV Azteca, le avisó directamente al ejecutivo de Televisa Alejandro Benitez que ya se iba. Esta decisión la tomó tras año y medio de no tener exclusividad y de no haber hecho nada en televisión.

Emilio Azcárraga intentó contactarlo para disuadirlo, pero ya era tarde. "Sé que se sintieron en Televisa. Me hablaron amigos y me dijeron 'mira, están bien sentidos'".

Ya tenía un año y fracción de no ser ni exclusivo, les corrí la cortesía de ir a avisarles que ya me iba, según yo, no salí mal.