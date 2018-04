¿Por qué Enamorándonos es tan exitoso?

Ciudad de México.- Uno de los programas más vistos de la televisión mexicana es Enamorándonos de TV Azteca. Este proyecto que ha recibido muchas críticas por su temática y que ha cambiado tres veces de producción, cumplió 400 programas. Hernán Albarenque, productor actual del proyecto defiende esta emisión. Sostiene que el programa lo han hecho más dinámico desde que él junto a Alejandro Esquivel tomaron la batuta cuando Magda Rodríguez lo dejó.

El productor dice que hoy día ellos toman en cuenta la opinión del público y hacen caso a todo lo que sugieren "Enamorándonos es para divertirse".

Los amorosos durante el programa número 400. Foto: Hatdadiel Aragón/ EL DEBATE

"Una de las críticas es que dicen que todo está armado y yo desafió a cualquier guionista a que trate de hacer un guion de esto, es imposible de hacer con guion, es todo real, estamos corriendo de un lado a otro para hacer el programa, así que creo que la gran cualidad de Enamorándonos es que es dinámico, es flexible y ahora a cambiado muchísimo".

En cuando a su anterior productora hace una atenta declaración.

"Cada productor tiene su estilo, no criticamos el estilo de los anteriores, le dieron dinamismo, le dieron la fuerza que conocemos que tienen esos productores, la verdad es que nosotros venimos de hacer realitys mucho más honestos, tratamos de reflejar eso, yo creo que es una evolución natural. Nosotros lo que hicimos fue limpiar, ordenar y que la gente vea qué abrimos. Es un éxito en el mundo, tenemos 18 millones de reproducciones en un día".

Hernán Albarenque, productor del programa. Foto: Hatdadiel Aragón/ EL DEBATE

"No tenemos miedo de mostrar las tripas del programa y lo hacemos todo el tiempo. La percepción del programa ha cambiado, no tenemos nada por qué ser criticados, si la gente busca el amor, si se enamora o no se enamora es lo mismo que se te pasa a ti, en tu vida".

LAS CRÍTICAS

Mediante redes sociales la gente emite su opinión sobre el programa, estas opiniones son más en contra que a favor. "Me divierte muchísimo, me encanta las críticas, la verdad es que lo haters son los más apasionados, hemos ganado millones de haters, han llegado ojos nuevos a la televisión y está basado en estudios, nosotros no le robamos a otro canal, han llegado hasta dos millones de personas que no veían televisión y están mirando Enamorándonos".

LOS CONDUCTORES

Para Carmen Muñoz, la conductora titular del programa, el estar en él ha logrado ver muchos sueños, muchas desveladas, risas y llantos. También agradece a las personas que ven el programa y a todas las personas que están detrás de la pantalla en la producción.

"De verdad nos rompemos el lomo todos los días para dar entretenimiento y para saber todos los días que podemos ser diferentes y seguir en el gusto del público. Hay mucha gente, momentos tristes, felices, momentos que nos han tocado el corazón y que nos han permitido que sea transparente, honesto y que esté hecho con y para el corazón".

Los conductores Adrián Cue y Carmen Muñoz. Foto: Hatdadiel Aragón/ EL DEBATE

Por su parte Adrián Cue afirma que las parejas son reales que se pelean, se reconcilian, buscan terapia "nosotros lo que tratamos es que las parejas estén unidas, con buena comunicación, tenemos especialistas que nos ayudan con esto".

Y para todos aquellos que dicen que el programa está arreglado, el co-conductor comparte que todo es tan real que a veces la escaleta del programa se tira a la basura.

"Sobre la marcha van sucediendo cosas, a veces creemos que se van a ir se cita y nada, o también creemos que no se gustan ni tantito y terminan casándose"

La Bebeshita es la participante más popular del programa. Foto: Hatdadiel Aragón/ EL DEBATE

La opinión sobre los productores que han estado a cargo ambos conductores coinciden en que cada uno aportó algo al programa.

"Cada quien ha dejado su sello y su granito de arena desde Erika Vargas, Magda Rodríguez y ahora con nuestros productores actuales que son unos creativos al mil por ciento, ellos permanecen en la esencia de Enamorándonos pero han metido su sello con los momento íntimos que nosotros nos hemos sorprendido de conocer ese lado que no conocíamos de los amorosos, era todo muy superficial, algunos traen historias de violencia, abandono, ellos están defendiendo lo íntimo para que el público conozca lo más profundo de esto".

Erasmo Catarino fue el padrino de estos 400 programas. Foto: Hatdadiel Aragón/EL DEBATE

Y Carmen se defiende de quién la ha señalado como doble cara "nosotros nos mostramos tal y como somos, en ocasiones hay quienes dicen no es que en la pantalla son unos y fuera de la pantalla otros, ustedes creo que hay varios amigos que me conocen detrás de la pantalla. Cuando lloro junto con ellos me salen las lágrimas, no lo puedo evitar en alguna ocasión me dijeron -Carmen que bien actúas-, perdón no soy actriz, de actuación no tengo nada".

DATO

En estos 400 programas han tenido: 1920 portales, 170 amorosos, 1761 flechados, 1716 bateados, 43 parejas, 10 bodas, 2 bodas fallidas y 1 nacimiento.