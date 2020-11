¿Por qué Ester Expósito no estará en la cuarta temporada de "Élite", serie original de Netflix?

La cuarta temporada de la serie "Élite" tendrá grande ausencias; la actriz mexicana Danna Paola y la actriz española Ester Expósito no formarán parte de la continuación de esta serie original de Netflix. En esta historia Ester interpreta a Carla Rosón Caleruega, personaje con el cual obtuvo gran fama internacional.

El más reciente proyecto actoral de Ester Expósito es la miniserie "Alguien tiene que morir", creada y dirigida por el mexicano Manolo Caro. Fue durante la presentación de dicha miniserie, donde la hermosa y joven actriz fue cuestionada sobre la posibilidad de volver a participar en "Élite", a lo que ella respondió:

Yo ya me despedí de ese bombón de personaje y de ese bombón de proyecto con todo el cariño del mundo, y con una sensación muy agridulce porque obviamente no es fácil despedirse de algo que te ha dado tanto. Que he disfrutado y a lo que me he entregado tanto, siempre voy a llevarla conmigo y va a haber una parte de ella en mí.