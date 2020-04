¿Por qué Fernando Carrillo ha decidido alejarse de la actuación?

Mediante un comunicado de prensa el actor Fernando Carrillo dio a conocer que se alajará de os foros de grabación. El venezolano quien por muchos años fue galán de las telenovelas, ahora será el CEO de Fight To Fame, una empresa fundada en Singapur por el magnate Morgan Shi; se trata de la casa emisora de la criptomoneda FF Token.

En un comunicado enviado por su jefa de prensa, se menciona que Fernando Carrillo fue elegido por el empresario Dr. Morgan Shi, fundador de la compañía Fight To Fame, para ser el nuevo CEO de México y América Latina de su empresa.

"Esta compañía emite la crypto moneda llamada FF Token, la moneda competencia directa de BITCOIN, la crypto moneda más popular y poderosa del mundo. Con este nuevo cargo, Fernando tiene que estar de tiempo completo dedicado a organizar el lanzamiento continental y estar constantemente viajando para supervisar la criptomoneda en todos los países que tendrá a su cargo a partir de este próximo 1 de mayo", se menciona en el comunicado.

El actor comentó estar viviendo un momento muy especial de su vida, "los tiempos de Dios son perfectos, estoy enamorado, la carrera artística me dio muchas alegrías y satisfacciones pero no es suficiente, es el momento de regresar y devolver tantas bendiciones que he recibido y sigo recibiendo de DIOS. Regalaré 1000 FF Tokens a 12 a mis amigos más cercanos y celebridades más influyentes de México, también ayudaré con mi nueva compañía a la prensa que tanto me ha apoyado y otorgaré 200 FF Tokens antes de despedirme, simplemente les doy las Gracias a todos los que me apoyaron en esta carrera artística, los amo".

La Crypto Moneda FF Token, está designada para figurar en el intercambio de crypto monedas número uno del mundo BKEX; actualmente es la crypto moneda de mayor crecimiento en el mercado mundial.

