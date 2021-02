¿Por qué Fernando Colunga ya no protagonizará la serie "Malverde, el santo patrón"?

Fernando Colunga ha quedado fuera de la serie "Malverde, el santo patrón", una superproducción que ha estado preparando la cadena de televisión estadounidense Telemundo, basada en la historia del bandido sinaloense Jesús Malverde, considerado como el santo de los narcotraficantes. Dicha serie tiene previsto su estreno este 2021.

Al parecer la actual situación ante la pandemia del Covid-19, habría llevado al actor Fernando Colunga a tomar la decisión de dejar este proyecto y mantenerse aislado para evitar contagiarse. Una persona cercana a la producción de la serie, contó a People en Español: "la situación en México por coronavirus está muy fuerte, los hospitales están llenos fue un arreglo mutuo (entre Telemundo y el galán de la televisión), la relación continúa".

Tras darse a conocer la salida del actor nacido el 3 de marzo de 1966 en la Ciudad de México, Telemundo envió un comunicado a la revista People en Español, para dar una declaración oficial al respecto, señalando que habían tomado la decisión creativa de trabajar con Fernando Colunga en otros proyectos futuros, "por lo que no formará parte del elenco estelar de Malverde".

La cadena de televisión resaltó estar encantada de que el mexicano Fernando Colunga "sea parte de la familia Telemundo y ya estamos desarrollando dos nuevos proyectos en conjunto para finales de este año". Y ahora...¿quién protagonizará la serie basada en la vida del llamado santo de los narcotraficantes?

Malverde es una de las producciones más grandes de Telemundo y estamos orgullosos de traerle esta gran historia a los hispanos en Estados Unidos. En los próximos días, anunciaremos el elenco completo de esta superproducción original.

Fue el 21 de enero del 2020 cuando Telemundo anunció con "bombos y platillos", haber firmado un contrato muy importante y exclusivo con Fernando Colunga Olivares. En aquella ocasión el actor de 54 años de edad, manifestó en un comunicado:

Mi nombre es Fernando Colunga y me estoy preparando para uno de los personajes más importantes de mi carrera: 'Malverde, el santo patrón'.

"Estoy muy agradecido con Telemundo por su confianza en mí en trayectoria como actor y como profesional, para mi será un gran reto protagonizar esta nueva serie y ofrecerle al público un nuevo género, nunca antes visto en la televisión de habla hispana".

El último proyecto del galán de telenovelas, ex pareja sentimental de actrices como Aracely Arámbula y Thalía, fue en el 2015. Junto a los actores Susana González, Jorge Salinas, Michelle Renaud, José Pablo Minor y Marlene Favela, estelarizó el melodrama de Televisa "Pasión y poder", producida por José Alberto "El Güero" Castro (ex esposo de Angélica Rivera, ex Primera Dama de México).

Por muchos años Fernando Colunga, quien tuvo su debut actoral en 1988 siendo el doble de Eduardo Yáñez en la telenovela "Dulce desafío", tuvo un jugoso contrato de exclusividad en Televisa (televisora fundada por el empresario mexicano Emilio Azcárraga Milmo el 8 de enero de 1973), que le permitía ganar 200 mil dólares mensuales por cualquier proyecto que llevará a cabo; asimismo este contrato le permitía ganar 80 mil dólares cuando no estaba en grabaciones, en otras palabras, por no hacer nada.

"Malverde, el santo patrón" marcaría el esperado regreso de Fernando Colunga a la televisión, siendo este proyecto la primera serie de época desarrollada por Telemundo, "una increíble producción original que cuenta la verdad detrás de la leyenda, tendrá mucha acción y se producirá con un lenguaje muy actual, para relatar la historia de un niño nacido en 1870 en Sinaloa, que se convertirá en una figura legendaria, casi religiosa, protector de desposeídos, narcos y malvivientes por igual", señaló la cadena de televisión hispana en enero del año pasado.