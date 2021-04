¿Por qué Forbes sacó a Kylie Jenner, hermana de Kim Kardashian, de su lista de multimillonarios?

La empresaria y modelo estadounidense Kylie Jenner fue sacada de la lista de los multimillonarios de Forbes, por haber mentido con respecto a su fortuna. La hermana menor de Kim Kardashian, junto con otras 60 personas, salió de la lista anual número 35 de esta revista especializada en el mundo de los negocios y las finanzas, publicada en Estados Unidos.

En el 2019 Kylie Jenner, integrante del reality show "Keeping up with the Kardashians", fue nombrada por Forbes la "multimillonaria más joven del mundo" que generó su riqueza sin recibir una herencia, en otra palabras, sus millones de dólares los consiguió ella misma a base de su trabajo como empresaria.

La fortuna de la socialité de 23 años de edad comenzó tras la creación de su empresa Kylie Cosmetics, valorada en unos mil 200 millones de dólares y que 2019, vendió el 51 por ciento de las acciones a la empresa a Coty por 600 millones.

Sin embargo, Forbes sorprendió al revelar que la integrante del Clan Kardashian-Jenner ha estado inflando el tamaño y el éxito de su negocio. En el portal web de la revista estadounidense se lee:

Durante años, Kylie Jenner y su inteligente familia pregonaron cifras de ingresos optimistas para Kylie Cosmetics.

Según Forbes, de acuerdo con los recientes informes de Coty, revelan que Kylie Cosmetics tenía aproximadamente la mitad del tamaño que los Jenner habían hecho creer a Forbes y otros, "y es probable que Kris Jenner también tenga una participación".

Dichas revelaciones, además de un duro año de cuarentena para las ventas de cosméticos, "han sacado a Kylie Jenner de la lista", resaltó Forbes. Asimismo la revista estima que actualmente la empresaria vale solo 700 millones de dólares, "así que no se sorprenda de verla (en la lista de sus multimillonarios) regresar en los años venideros".