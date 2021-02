¿Por qué Fox Channel ahora se llama Star Channel?

Millones de televidentes se despidieron de Fox Channel y recibieron con toda clase de reacciones y memes en redes sociales, a STAR Channel "el nuevo nombre del entretenimiento". Cabe recordar que fue en el 2019 cuando The Walt Disney Company compró a Fox por 71 mil millones de dólares, causando gran revuelo tal y como sucedió cuando la compañía del ratón adquirió a Marvel.

A partir de este lunes 22 de febrero de 2021 "Fox" ha sido reemplazado por la marca "STAR". De acuerdo con el portal estadounidense Variety, el cambio repentino surgió para distanciar a The Walt Disney Company de los estudios de "Fox News", ya que estos no formaron parte de la adquisición que hizo la compañía del ratón, compañía que lo está apostando todo para convertirse en el gigante del entretenimiento.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En un comunicado Diego Lerner, Presidente de The Walt Disney Company Latin America, manifestó al respecto:

'STAR' llega a Latinoamérica para reforzar la oferta de programación de entretenimiento general que cautiva a las audiencias desde siempre, consolidando su presencia en la región e inaugurando una nueva era en nuestro compromiso de ofrecer el mejor contenido regional e internacional.

Asimismo Diego Lerner señaló que "STAR" continuará el legado de éxito de "Fox" ya consolidado desde hace muchos años "y sumará, además, otras novedades relevantes".

Leer más: ¿Por qué Disney + sacó de su catálogo infantil clásicos como Dumbo, Peter Pan y Los Aristogatos?

Estos son los canales que cambian de Fox a Star, a partir de hoy:

FOX Channel - STAR Channel

FOX Life - STAR Life

FOX Premium - STAR Premium

FOX Premium Movies - STAR Hits

FOX Premium Series - STAR Series

FOX Premium Action - STAR Action

FOX Premium Comedy - STAR Comedy

FOX Premium Family - STAR Fun

FOX Premium Cinema - STAR Cinema

FOX Premium Classics - STAR Classics

FOX Premium 1 en Brasil - STAR Hits

FOX Premium 2 en Brasil - STAR Hits 2

Cabe resaltar que el cambio será solo a nivel de imagen, ya que se mantendrá la línea referente a series y películas. "Los Simpson", "The Walking Dead" y "This is Us" seguirán dentro de la programación de STAR.

The Walt Disney Company señala que STAR Channel seguirá siendo el canal #1 de entretenimiento general en televisión de paga. Subtitulado o doblado 100 por ciento al español y con opción SAP, la señal llega a más de 51 millones de hogares en 18 países de América Latina vía cable y satélite; su contenido incluye series aclamadas y películas taquilleras. Además de las series antes mencionadas, cuenta con "9-1-1", "9-1-1: Lone Star", "Duncanville", "S.W.A.T" y películas como "Bohemian Rhapsodhy", "Jumanji: welcome to the jungle", "Jurassic world", "Misión imposible: fallout", "Terminator dark fate" y "Bumblebee", mismas que continúan en su programación.

Leer más: Conoce la primera aterradora predicción de Los Simpsons para este 2021

Esta nueva marca es la que también introducirá en América Latina el nuevo servicio de streaming por suscripción de The Walt Disney Company bajo el nombre STAR +. Su lanzamiento está previsto para junio de 2021 y reunirá una amplia y robusta oferta de contenido de entretenimiento de la más alta calidad para el público adulto.