¿Por qué Gabriel Soto se separa de Irina Baeva? El actor aclara lo ocurrido

Gabriel Soto e Irina Baeva se separan...pero solo por un mes y medio. Luego de los rumores de que el noviazgo de los actores había llegado a su fin, el galán de telenovelas aclaró la situación. Aunque muchas personas celebraron la supuesta ruptura y manifestando que el karma había hecho justicia a Geraldina Bazán, la realidad es que Gabriel e Irina estarán separados por unas semanas por cuestiones laborales. En una entrevista para el programa Hoy, el actor contó:

Se va a Nueva York a estudiar un poco de actuación, un poco de baile y perfeccionar su inglés que es lo que más desea, entonces todo mundo se ha manejado mucho de que 'no, esto, y el otro y su relación', se va un mes y medio.

Gabriel Soto expresó que apoya a su novia Irina Baeva incondicionalmente: "el hecho de que ella quiera aprender cosas nuevas, no estancarse, no quedarse aquí en México sin hacer nada, sino buscar oportunidades, pues siempre como pareja hay que apoyarnos y sin duda tiene todo mi apoyo para que así sea".

El galán de telenovelas mencionó que admira mucho que Irina Baeva quiera mejorarse. "Nos apoyamos mutuamente y bueno, finalmente es algo que yo admiro de Irina, que siempre quiere mejorar, aprender cosas nuevas, ahorita no tiene proyecto aquí en México, yo empiezo la novela y como bien dicen, una vez que empiezas proyecto de novela no tienes vida, trabajas de sol a sol y de lunes a sábado".

En sus respectivas cuentas de Instagram, Irina Baeva y Gabriel Soto se han dedicado amorosos mensajes. Foto: Instagram @irinabaeva

Gabriel Soto e Irina Baeva trabajaron juntos por primera vez en el 2016 en la telenovelas "Vino el amor", posteriormente compartieron el escenario en la puesta en escena "Por qué los hombres aman a las cabronas". El actor pidió a los productores de televisión que le den una oportunidad a su novia y a él de protagonizar una telenovela.

No fue un protagónico que teníamos los dos (el proyecto anterior), pero me encantaría trabajar con ella y te digo, sí encenderíamos la pantalla, yo creo.

Por otra parte, a mediados del pasado mes de agosto Gabriel Soto e Irina Baeva acudieron a la Fiscalía General de la Ciudad de México, para ratificar la demanda que hicieron en contra de Laura Bozzo por acoso, discriminación y amenazas, después de que el actor se divorciara de Geraldine Bazan. Cabe mencionar que dicha demanda fue interpuesta en contra de la conductora de televisión en marzo pasado.

La demanda de Gabriel Soto e Irina Baeva contra Laura Bozzo, surge luego de que la peruana acusara al actor de no hacerse cargo de las hijas que tuvo en su matrimonio con la también actriz Geraldine Bazán, además de que lo señaló de infiel tanto en televisión como en redes sociales. De acuerdo con el abogado Gustavo Herrera, representante de los actores, la controvertida "Señorita Laura" afrontará una batalla legal en donde podrían vincularla a un proceso penal, ya que están ofreciendo todas las pruebas en donde ella se expresó mal del actor: "estos no son delitos graves, no ameritan prisión preventiva pero si sería merecedora de una sanción que la vinculará a otro proceso".

