¿Por qué Galilea Montijo estuvo distanciada de su papá Gustavo Montijo Talamantes?

Galilea Montijo se encuentra de luto ante la muerte de su señor padre Gustavo Montijo Talamantes. La conductora de televisión y actriz originaria de Guadalajara, estado de Jalisco, México, por muchos años estuvo distanciada de su progenitor. De acuerdo con varios medios de comunicación (como el portal Terra), la presentadora del matutino "Hoy" de Televisa, no le perdonó a su padre el que tuviera una doble vida.

Cuando Galilea Montijo, esposa del político mexicano Fernando Reina Iglesias, tenía 11 años de edad, su papá Gustavo Montijo Talamantes los abadonó para irse a vivir con otra familia que tenía.

Con el paso de los años, lastimada por el abandono de su progenitor, Galilea Montijo no quería saber nada de él. Según TVNotas, en el 2019 Gustavo Montijo Talamantes se reunió con algunos de sus hijos para pedirles perdón por todo el daño causado por la doble vida que tuvo. La conductora del programa "Hoy" no asistió a este encuentro con su papá.

Él fue Gustavo Montijo Talamantes, papá de Galilea Montijo. Foto: Instagram @dinamontijo

Incluso se dio a conocer que el señor Gustavo Montijo con Rebecca Torres, mamá de Galilea, también para pedirle perdón por haberla engañado.

En su momento se dijo que Galilea Montijo no estuvo de acuerdo con este encuentro y reconciliación entre sus padres, dejando muy en claro su deseo de no volver a ver a su progenitor. En el 2008 Gustavo Montijo sufrió un derrame cerebral y la conductora de televisión no fue a verlo.

La muerte del papá de Galilea Montijo, fue confirmada ayer jueves por el Comité Directivo Estatal de Nayarit del Partido Acción Nacional, del cual es miembro Dina Montijo Jiménez, media hermana de la presentadora de "Hoy".

"El Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Nayarit, se une a la pena que embarga a familiares y amigos por la irreparable pérdida del señor Gustavo Montijo Talamantes, padre de nuestra amiga y compañera de partido Dina Montijo Jiménez. Descanse en paz".

