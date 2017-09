¿Por qué "Game of Thrones" tendrá varios finales?

Los spoilers y "Game of Thrones" son casi sinónimos; desde hace varios años. No ha habido temporada donde no se filtre algún detalle acerca de la trama de la serie.

Esto llegó a su punto máximo en la séptima temporada, después de un grupo extrajera información de HBO, se filtraran detalles del guión y un par de episodios; incluso la misma cadena publicó por error (dos veces) capítulos antes de su estreno.

De acuerdo a información difundida en The Morning Call, para tratar de mitigar un poco esto en su temporada final, y que nadie arruine el desenlace, pondrán en marcha un plan interesante.

Casey Bloys, Presidente de HBO, informa que planean filmar diferentes versiones del final de "Game of Thrones".

De esta manera se espera que, aunque se filtre información, está sea encontrada, manteniendo el halo de duda acerca de la última parte de la serie.

La temporada final de "Game of Thrones" arranca rodaje a finales de 2017 y principios de 2018, según se informó en díasi pasados, y su estreno probable será para mediados de 2019.

Un misterio.

Mucho se ha rumoreado acerca del futuro de Jon Snow y Daenerys Targaryen, dos de los personajes más importantes de Game of Thrones, las especulaciones acerca de su futuro en la octava temporada cada día son más fuertes.

Para nadie es un secreto que ambos son herederos directos al trono de hierro, se aman y son familia, pero la "Madre de dragones" cree tener una maldición que le impide tener hijos.

Varios fanáticos le preguntaron al actor Kit Harington (Jon Snow) acerca de su futuro en la serie y que si se convertiría en padre a lo que respondió con una peculiar sonrisa.

Aquí te mostramos el video con la reacción de Harington:

"Game of Thrones" es una serie de televisión estadounidense creada por David Benioff y DB Weiss . Es una adaptación de A Song of Ice y Fire , la serie de George RR Martin de novelas de fantasía, la primera de las cuales es A Game of Thrones .

Se filma en Belfasty en otras partes del Reino Unido, Canadá, Croacia, Islandia, Malta, Marruecos, España y Estados Unidos.

La serie se estrenó en HBO en los Estados Unidos el 17 de abril de 2011, y su séptima temporada terminó el 27 de agosto de 2017.

La serie concluirá con su octava temporada en 2018 o 2019.