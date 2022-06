¿Por qué Gomita salió de "Las estrellas bailan en Hoy"? "Todo esto yo lo viví en Sabadazo"

La youtuber mexicana Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, de 27 años de edad, tuvo una polémica salida del concurso "Las estrellas bailan en Hoy", el cual se lleva a cabo durante la emisión del programa "Hoy", uno de los shows estelares de Televisa. La hermana de los payasos "Lapizito" y "Lapizín", hacía pareja con el cantante y actor sinaloense Miguel Martínez.

En una anterior competencias de este concurso de baile, Gomita y Miguel Martínez presentaron ante los jueces y el público, solo la mitad de la coreografía, ya que la joven youtuber no pudo asistir a todos los ensayos, mencionando haber tenido unas complicaciones por los problemas de salud mental que padece, a raíz de la supuesta violencia intrafamiliar por parte de su papá.

Luego de abandonar la competencia, Gomita publicó un video en su canal de YouTube, donde explicó los motivos de su salida de "Las estrellas bailan en Hoy", asegurando haber recibido malos tratos por parte de la producción y poco apoyo ante la depresión y ansiedad que padece.

Contó que en la última sesión de ensayos, no pudo asistir durante en dos días, ya que estuvo encerrada en su casa con una fuerte depresión.

Posteriormente, a su regreso, Andrea Rodríguez, la productora de "Hoy", le hizo saber que no le importaban sus problemas y debía cumplir su compromiso.

"Baja la productora y me dice: ¿qué tienes?', le digo: 'no tengo la coreografía completa, estuve dos días en depresión y no sé si la producción te dijo'". Gomita le comentó a Andrea Rodríguez que no podía salir al escenario, pues por respeto a su público, no podía realizar solo una parte del baile.

"Pues aquí tienes que cumplir y si estás en depresión, voy a ir a sacarte de las greñas de donde estés y vas a venir a cumplir", le habría dicho la productora del matutino.

Ante esto, Gomita manifestó haber pasado por esta misma situación cuando formó parte del elenco de "Sabadazo", por lo cual, tomó la decisión de abandonar la competencia.

"Seré muy honesta, mi punto principal es que todo esto yo lo viví en 'Sabadazo', malos tratos de que tú tienes que hacer lo que ellos digan, porque si no estás mal. Lo aguanté seis años, no lo quiero volver a vivir; en esos momentos reviví mi pasado y dije: 'no lo quiero vivir', por eso dejé 'Las estrellas bailan en Hoy'".

Asimismo, mencionó que le informó a la producción que por tanto estrés, no podía estar emocionalmente al 100 por ciento, "yo hablaba con la gente encargada, y como me cansé de hablar con la pared... Si algo aprendí esta ocasión es que voy a poner límites, voy a hacer lo que yo quiera. Soy feliz con mis decisiones y eso no me estaba haciendo bien".