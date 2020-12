¿Por qué Hailey Bieber aun no tiene hijos? Ve aquí la explicación

La sorpresiva boda de Justin y Hailey Bieber desataron los rumores de un embarazo que hasta el momento es inexistente. Ante esta situación, la prensa ha cuestionado a la pareja sobre sus planes sobre el futuro y el verdadero motivo por el que no son una familia de tres.

A lo anterior, Justin Bieber reveló que la paternidad forma parte de uno de sus planes para el futuro, pero esto no ocurrirá a corto plazo.

Me parece que a Hailey aún le quedan algunos objetivos por cumplir como mujer y creo que aún no está lista. Y me parece muy bien', explicó durante su aparición en el programa de Ellen DeGeneres.