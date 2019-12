Por qué Halsey eligió a Suga de BTS para su nuevo sencillo

Halsey sorprendió anteriormente no solo a su fandom sino a todo el ARMY, al dar a conocer el track list de su nuevo álbum "Manic" y es que entre sus canciones se incluye "Suga's Interlude", una colaboración con Min Yoongi, uno de los raperos, productores y compositores de BTS. Como se recordará, la cantante estadounidense se unió a Bangtan y a su pegajoso éxito internacional "Boy with luv", tema que se incluyó en el EP de la boy band "Map of the Soul: Persona".

Los fans de Halsey y el ARMY se preguntaron por qué eligió a un integrante de BTS y no a los siete para una nueva colaboración musical. Durante una entrevista para KISS FM en el evento Jingle Ball en Los Ángeles, California, la cantante comentó que Suga tiene letras muy reflexivas y eso es lo que la atrajo, porque su próximo álbum es muy autobiográfico y necesitaba algo que saliera del corazón.

Halsey también explicó que quería darle a Yoongi un espacio para expresar libremente sus pensamientos, que hablara desde su corazón y fuera del entorno grupal de BTS. Sus declaraciones fueron mal interpretadas por algunos de los fans de Bangtan. Ante esto la interprete emitió una declaración para aclarar sus palabras.

Explicó que se refería a sus partes de la canción de forma breve, para que le diera más espacio a Suga para expresarse. En las stories de su cuenta en Instagram, manifestó: "Parece que una entrevista que hice hoy podría estar siendo mal entendida".

Soy muy afortunada de tener a Suga en mi álbum y soy muy afortunada de que él lo haya dado todo e hizo algo tan especial.

"Siempre me han encantado sus canciones en solitario y quería que ese estilo y perspectiva únicos formaran parte de la historia de mi álbum. Recuerdo la primera vez que leí la letra de 'The last', inmediatamente me conecté con ella y quería pedir una colaboración. Puse mucho pensamiento y amor en las colaboraciones, por favor sepan que no podría estar más conmovida por esta. Gracias por escuchar".

Solo quise decir que quería mantener mis partes en la canción cortas, para que realmente pudiera expresarse.

"Todos los interludios en el álbum se centran en los artistas presentados y les dan el espacio para aportar su perspectiva única", señaló Halsey.

Anteriormente tras lanzar "Suga's Interlude", la cantante manifestó en un comunicado de prensa. "Esta canción fue cuidadosamente elaborada por nosotros, cada elección de producción de todos nosotros fue intencional para provocar un sentimiento".

Quería a Yoongi porque soy un gran admirador de su música solista y sabía que sería la persona perfecta para pintar una imagen que fuera maravillosamente trágica.

“Y me siento honrado de tener, en mi álbum, una canción que trascienda el lenguaje y muestre que la experiencia humana es fundamentalmente la misma universalmente".

¿Qué dice la de "Suga's Interlude"?

(introducción: Halsey)

He estado intentando toda mi vida para separar el tiempo, en medio de tenerlo todo y renunciar, sí.

(Verso 1: Suga)

Este vagar lleno de azul en mi cabeza, el odio a sí mismo y el orgullo viven en mi corazón, estoy lleno de sueños, hice todos mis sueños realidad, manteniendo los sueños como sueños, creo que es mejor, yo vivo al mismo tiempo mi salto no es una caída, tus creencias, esfuerzos, creencias avaricia, cree que no es feo, antes del amanecer, el amanecer es más oscuro que cualquier otra cosa, las estrellas que esperas están solo en la oscuridad nunca olvides que te despiertas.

(Estribillo: Halsey)

He estado intentando toda mi vida para separar el tiempo, en medio de tenerlo todo y renunciar, sí. Me pregunto qué hay en la tienda si ya no lo amo, atrapado entre tenerlo todo y renunciar, sí.

(Verso 2: Suga)

A veces estoy caminando, si corres hacia el final del túnel que más supongo que es el futuro que quería, honestamente diferente, no importa ahora es cuestión de supervivencia. No importa lo que sea, sí, sí puede ser diferente de lo que esperaba.

Podría cambiar lo que vives o amas (no sé), eso es verdad (eso es verdad, eso es verdad) sí, entonces, ¿te vas a mover? para demorarnos, todavía somos jóvenes y jóvenes, entonces, ¿qué vas a hacer?

(Estribillo: Halsey)

He estado intentando toda mi vida para separar el tiempo...