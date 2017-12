¿Por qué Inés Gómez no puede salir con sus hijos del país?

La familia de Inés Gómez Mont viaja constantemente y los seguidores de la conductora son testigos de las divertidas vacaciones las cuales comparten a través de Instagram.

Aunque parece que estas últimas fechas Inés ha tenido problemas para viajar con su tropa de pequeños y es que los pasaportes de los más grandes de sus hijos Inesita y los trillizos Javier, Diego y Bruno ya necesitan ser renovados, recordemos que la custodia de ellos esta compartida por ambos padres y deben de recurrir a su papá Javier Díaz para poder expedirlos.

Según el reportero de espectáculos Alex Kaffie y Maxine Woodisde Inés Gómez ha tenido que ir al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México dos veces por mes para poder hacer el trámite de los pasaportes porque supuestamente su ex no ha querido firmar dichos papeles.

La presentadora tiene que esperar una orden judicial expedida por la Secretaria de Relaciones Exteriores para que los tramites no requieran de la firma del padre.

Rumores apuntan a que la relación de Javier e Inés no va del todo bien ya que aseguran que ella no deja que vea a sus hijos, recordemos que en el 2016 ella mencionó que no le preocupan los comentarios negativos en su contra expresando que "lo que se ve no se juzga".

Cabe mencionar que Gómez tiene una estupenda relación con su actual esposo Víctor Álvarez Puga, donde los podemos ver felices en redes sociales, además de que serán padres nuevamente.

EL ANUNCIO DE SU EMBARAZO

Una vez más la cigüeña visitó a la conductora de televisión Inés Gómez Mont, ya que en redes sociales publicó que está esperando a su ¡quinto hijo!



Una tierna foto compartida en su cuenta de Instagram, en la que aparece la presentadora junto a su esposo y rodeada de todos sus hijos, Inés escribió un mensaje en el cual reveló su estado:

"¡Queremos compartirles una de las noticias que nos alegran más como familia... ¡UN NUEVO INTEGRANTE se suma a esta loca, pero divertida familia!!!".

El nuevo miembro será el sexto hijo biológico de Inés Gómez y el segundo hijo fruto de su relación con su actual esposo Víctor Álvarez Puga.

En dicho mensaje compartido reveló su deseo de tener una gran familia "Hoy veo lo que tengo y lo que Dios me ha ayudado a formar y les juro rebasa cualquier anhelo personal".



Dos meses de embarazo son los que tiene la periodista asegurando que es muy afortunada y bendecida "Este es un bebé muy deseado y esperado por cada integrante de esta familia", expresó en su post.

"Ahora sí que comiencen las apuestas, creen que es NIÑO O NIÑA???", finalizó Gómez Mont.



Cabe mencionar que la presentadora de 34 años tiene cuatro hijos: Inesita, Diego, Bruno y Javier, fruto de su relación con el empresario Javier Díaz del cual se divorció en 2013, y desde 2015 está casada con Víctor Álvarez Puga, con quien procreó al pequeño Bosco: incluso tiene otro hijo que él tuvo con su anterior esposa.

Con información Quien