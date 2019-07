Por qué Ingrid Coronado dejó el programa Venga la Alegría

Ingrid Coronado anunció en noviembre pasado su salida de Venga la Alegría, luego de permanecer 12 años como una de las conductoras estelares del matutino de Televisión Azteca. La hermosa presentadora y ex integrante de Garibaldi, aseguraba en aquella ocasión que se tomaría tres meses de descanso y después regresaría con un nuevo proyecto a la televisión.

A través de sus redes sociales Ingrid Coronado confesó los motivos que la llevaron a tomarse este descanso, resaltando que los tres meses que había dicho en un principio, se han convertido en ocho.

"Hace ocho meses tomé la decisión de darle una pausa a mi carrera, necesitaba desintoxicar mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, mi mente. En un principio pensé que con tres meses iba a ser suficiente y que iba a estar lista para regresar a trabajar, con el tiempo me di cuenta que necesitaba más tiempo".

"Estos meses he disfrutado mucho, pero también he trabajado mucho en mí y me he dado cuenta de muchas cosas, entre las más importantes está precisamente eso, la importancia de tomarse una pausa, No hablo solamente una pausa profesional como lo hice yo, si no tomarse una pausa de todas las cuestiones de la vida", manifestó la ex conductora de Venga la Alegría, quien además enlistó dichas pausas:

Una pausa en el día para cerrar los ojos y respirar.

Una pausa para sentir y preguntarte cómo estás.

Una pausa en la semana para descansar.

Una pausa de tu familia para poder estar solo contigo.

Una pausa del estrés del trabajo.

Porque precisamente en esa pausa es en donde puedes darte cuenta de muchísimas cosas y en donde puedes encontrar paz.

"Por qué además, si te tomas una pausa, tienes una gran oportunidad de valorar lo que tienes, y valorando lo que tienes encuentras felicidad", señaló Ingrid Coronado.

Anteriormente lanzó su libro Simón y el sauce llorón, un libro para ayudar a los niños a superar su dolor ante la separación de sus padres. La descripción de esta publicación dice:

Simón es un niño muy feliz, pero todo cambia cuando sus padres le anuncian que se van a separar y ahora cada uno tendrá su casa. A pesar de que se siente profundamente triste, todos alrededor se esfuerzan por hacerlo sentir feliz, cuando todo lo que él necesita es permitir que su tristeza fluya.

El pequeño está convencido de que nadie lo entiende, hasta que un día conoce a un Sauce mágico y sabio que se convertirá en su gran amigo y lo ayudará a atravesar el momento difícil de la separación de sus papás. Además, le explicará que los niños, las niñas, los adultos y hasta los árboles necesitan llorar algunas veces. Una conmovedora historia que invita a los niños a expresar sus emociones.