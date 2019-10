Por qué Jennifer Aniston decidió unirse a Instagram

Jennifer Aniston se unió a Instagram el pasado 15 de octubre. La querida actriz de Hollywood de 50 años de edad, como primer post en dicha red social compartió una selfie junto a sus ex compañeros de la serie "Friends". En la descripción de su primera foto en Instagram escribió: "mis amigos me llaman Jenn".

Unas semanas antes de abrir su cuenta de Instagram, Jennifer Aniston había manifestado su oposición con respecto a las redes sociales. "Me preocupa el efecto dañino que pueden provocar en los jóvenes, porque están descubriendo cuál es su identidad a través de personas que se exhiben con filtros y muchos cambios, y luego está el rollo de 'dame un like, ¿me has dado un like?', existe mucha desesperación y comparación".

¿Qué hizo cambiar de opinión a la ex esposa de Justin Theroux? Luego de saltar a la fama con la serie "Friends" como hermanas, Jennifer Aniston y Reese Witherspoon vuelven a compartir pantalla en una nueva serie de televisión, "The morning show" (que se estrena en noviembre), una de las grandes apuestas de Apple TV.

Algunos medios estadounidenses han llegado a afirmar que la inesperada aparición de Jennifer Aniston en Instagram, responde a una de las exigencias del contrato que ha firmado con la productora, ya que por cada episodio, la actriz ganará dos millones de euros (más de 42 millones de pesos mexicanos).

Tras abrir su perfil de Instagram, se esperaba el llamado "efecto Jenn". Sus seguidores alcanzaron el millón en 5 horas y 16 minutos, además, se hizo con un récord Guinness desbancando a los duques de Sussex, que necesitaron 5 horas y 45 minutos en obtener su primer millón de followers.

Fuentes de Instagram incluso informaron de que durante unas horas se originaron problemas técnicos, no se permitía seguir su cuenta en alguna zona del mundo debido al colapso originado por la apertura de la cuenta de Jennifer Aniston. Al día de hoy la actriz tiene 17 millones de followers.