¿Por qué Jennifer Aniston se está alejando de muchas de sus amistades?

México. Jennifer Aniston, quien tiene 52 años y es originaria de Los Ángeles, California, Estados Unidos, se está alejando de muchas de sus amistades, lo compartió en una reciente entrevista que le hicieron.

Y también reveló el motivo. Jennifer comparte que decidió no convivir más con amigos que se negaron a vacunarse contra la Covid-19, y respeta su forma de ser y pensar, pero decidió no estar cerca de ellos por salud.

Jennifer dice que es una lástima que muchos amigos suyos no crean en el coronavirus Covid-19, menciona en entrevista con el portal de noticias InStyle, y le gustaría que reflexionaran y comprendieran que la salud es lo más importante.

Y le pesa no tener contacto con muchos de sus amigos porque los quiere y también extraña. “Acabo de perder a algunas personas de mi rutina semanal que se negaron o no revelaron (si habían sido vacunadas o no) y fue lamentable”, dice en la misma entrevista.

Foto de Instagram @jenniferaniston

Además, Jennifer, exesposa del también actor Brad Pitt, dijo que en un principio la pasó mucho tiempo viendo las noticias y se alarmaba bastante, pero decidió dejar de verlas y se siente mejor, pero sigue cuidándose para evitar contagiarse.

La celebridad reconoce que en un tiempo y durante la pandemia ella también fue víctima de pánico por ver cómo el mundo estaba cambiando ante la pandemia, se asustó demasiado, pero aprendió a controlar sus temores.

Leer más: Adriana Lavat exhibe las majaderías que le dice su ex, el futbolista Rafa Márquez

Jennifer Joanna Aniston ha logrado destacar como una actriz de cine y televisión, además es directora y productora de cine; en la década de los años noventa se hizo famosa al participar en la serie de televisión Friends.