¿Por qué Johnny Depp podría renunciar a los10 millones de dólares que Amber Heard debe pagarle?

"A todos mis seguidores más preciados, leales e inquebrantables, hemos estado juntos en todas partes, hemos visto todo juntos, hemos recorrido el mismo camino juntos. Hicimos lo correcto juntos, todo porque les importaba. Y ahora, todos avanzaremos juntos. Ustedes son, como siempre, mis empleadores y, una vez más, no tengo forma de decir gracias, más que decir gracias, así que gracias. Mi amor y respeto".

Camille Vasquez contó en la entrevista, que un amigo que el actor y ella tienen en común, le dijo: 'no he visto a Johnny sonreír así en seis años'", agregando que su cliente siente "una abrumadora sensación de alivio; el veredicto es abrumadoramente positivo para Johnny. Fue unánime: hubo siete personas que decidieron que fue difamado".

Cabe mencionar que estas declaraciones, surgen unos días después que Elaine Bredehoft , abogada de Amber Heard , mencionara que la actriz no tiene dinero para pagarle los 10 millones de dólares a su ex esposo .

La semana pasada, el jurado del llamado "juicio celebrity de la década" , por unanimidad , falló a favor del actor estadounidense Johnny Depp , uno de los astros de Hollywood, en su demanda por difamación contra su ex esposa Amber Heard . El jurado determinó que el protagonista de la saga "Piratas del Caribe", demostró que su ex cónyuge dañó su reputación, por lo cual deberá pagarle 10 millones de dólares .

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.