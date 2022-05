¿Por qué Julián Gil no puede ver a su hijo? Todo comenzó por la mamá de Marjorie de Sousa, asegura

Lo que empezó como una linda amistad y después una relación amorosa, terminó en una mediática batalla en los juzgados por la manutención y custodia de Matías, el hijo que tuvieron en común. Los actores Julián Gil y Marjorie de Sousa no solo han protagonizado diversas telenovelas, sino también estelarizaron una de las separaciones más controvertidas del medio del espectáculo.

Anteriormente, la actriz de origen venezolano logró que un juez le otorgara la patria potestad de Matías. De acuerdo con el galán de telenovelas, originario de Buenos Aires, Argentina, su ex pareja no le permite ver a su hijo.

Marjorie de Sousa y Julián Gil se conocieron en el 2006 cuando trabajaron en la telenovela "Amor comprado" que se transmitió por Univisión. Posteriormente, comenzaron a salir y tuvieron por un tiempo una relación amorosa, sin embargo, por algunas circunstancias se separaron. "No me sentía a fin ni cómodo con ella, esto por diferentes personalidades de ella", comentó el actor y empresario durante una entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube.

El destino los volvería a reunir, al coincidir en la telenovela "Hasta el fin del mundo". Poco a poco, decidieron retomar su relación. "Siguió pasando el tiempo, ella sí me lanzó una que otra indirecta para volver, pero yo solo la quería como amiga".

Julián Gil y Marjorie de Sousa no terminaron su relación en buenos términos. Foto: Agencia México

Cierto día, Julián Gil realizó una reunión de amigos en su departamento, a la que invitó a Marjorie de Sousa, "empezamos a tomar, me emborraché y me levanto al día siguiente con ella en la cama. Después de eso, como si nada hubiera pasado, pasaron los días". Luego de aquella reunión, la actriz se une al elenco del melodrama "Sueño de amor", donde también estaba el histrión.

Ya dentro de la novela, un día Marjorie de Sousa le informa a Julián Gil estar embarazada. El actor tomó esto como una señal de que debían estar juntos, por lo que comienzan a salir de nuevo. "Era la primera vez que le daba un anillo de compromiso a alguien, ella se tiene que ir estando embarazada a España a hacer una película, regresa cuando tiene siete meses y a mí me toca irme a hacer una película".

Un mes antes del nacimiento de Matías, los actores se fueron a vivir juntos y al poco tiempo, iniciaron los problemas. Con ellos también vivía la mamá de Marjorie de Sousa, quien tenía problemas de alcoholismo, situación que le desagradaba, ya que sus papás fallecieron a causa de esta adicción, una etapa muy tormentosa para él.

La ruptura entre Marjorie de Sousa y Julián Gil, comenzó cuando el actor le externó como se sentía que su mamá viviera con ellos, y trajera a su hogar sus problemas con el alcohol.

Le digo: 'yo no puedo estar viviendo aquí con tu mamá, yo amo a Mati, yo te quiero mucho a ti, yo estoy dispuesto a sacar adelante esta relación, pero yo no tengo por qué someterme una vez más.

Julián Gil le dio tres opciones a Marjorie:

Irse él de la casa hasta que ella solucionara sus problemas con su mamá.

Alquilarle una casa a su mamá a dos cuadras y él quedarse.

Mandar a su progenitora con su hermano.

La respuesta de la actriz fue tajante: "no, mi mamá no se va de esta casa, tú tienes dos opciones, 'o te quedas o te vas'".

El galán de telenovelas terminó yéndose de su hogar. "Me fui a mi casa, pasaron cinco días y me citan con un abogado, ahí empieza toda la parte mediática, porque en esa reunión ya se me estaba exigiendo una pensión y un sinnúmero de cosas que ya todo mundo sabe".

Desde entonces, Marjorie de Sousa comenzó a evitar que Julián Gil viera a su hijo Matías. Llegó a estar con el pequeño en unas ocasiones, en un centro de convivencia infantil, durante la mediática batalla legal. Tras serle otorgada la patria potestad, la actriz no ha permitido que su ex pareja se acerque a su hijo.