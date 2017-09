¿Por qué Julión Álvarez casi llora en pleno show? (VIDEO)

A Julión Álvarez no le quedó más remedio que confesar que estaba a punto de llorar. Aunque el llamado Rey de la Taquilla se había mostrado tranquilo ante las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, durante el show que ofreció hace unos días en el Auditorio Telmex en la ciudad Guadalajara (con Sold Out), el cantante se mostró sumamente sentimental.

La primera vez que se le quebró la voz fue antes de cantar un tema al lado de su amigo José Ángel Ledezma El Coyote, uno de los invitados especiales que tuvo en su show en el Auditorio Telmex.

Ante de cantar el tema Amor Pajarito, Julión Álvarez:

“Me acordé de cuando andábamos en las cantinas luchando, echándole muchas ganas. Me acordé de mi pueblo, de mi rancho y ver a toda esta gente y las muestras de cariño esta noche. Eso me dio mucho gusto”.

“Me decían: ‘Con el tema (del proceso legal que vive actualmente) te hemos visto como que te vale madre’, y pues sí me vale madre, pero las muestras de cariño son cosas que se valoran , que se sienten. Nunca me había tocado, pero pues ya voy a chillar en un escenario”.

En respuesta a sus palabras, los miles de asistentes le aplaudieron en señal de admiración, mientras que El Coyote le recalcó su amistad incondicional.

La segunda vez que a Julión Álvarez se sacudió las lágrimas, fue al cantar “La Frontera”, melodía que grabó a dueto con Juan Gabriel en 2015.

El cantante bromeó que, con la serie de conciertos cancelados en Estados Unidos, ha tenido, por fin, más tiempo de dormir, y que de tan tranquilo que está, duerme mejor.

“He dormido más que antes. Tengo menos chamba y he agarrado mejor el sueño, algo que tenía mucho sin poder hacer bien de tanta chamba”, expresó en la rueda de prensa previa al show que ofreció en el Auditorio Telmex, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

“Claro que lo veo como una situación seria, pero para mí es una prueba de Dios que pone en el camino. Él no pone pruebas que no podamos superar y yo lo haré en el plazo necesario”.

Referente a que la relación con el narcotraficante Raúl Flores se habría dado a través del suegro de Julión, Mario Alberto Fernández Santana, quien, apodado “El Gordo Fernández”, fungía como operador financiero de Raúl Flores, el grupero no ocultó una risa burlona y aseguró que aquello era descabellado.

“Sinceramente no sé quién me señaló, pero yo afirmo y firmo que ese no es mi suegro el que aparece en el organigrama. Una persona de 40 años no puede tener una hija de 33, que no mamen”.