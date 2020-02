¿Por qué Karla Panini no quiso ir a ver a Karla Luna al hospital?

Rubén Luna, hermano de la fallecida comediante Karla Luna, compartió un video en sus redes sociales donde dio a conocer que Karla Panini rechazó ir al hospital a ver a quien decía era su mejor amiga. En sus últimos días la "comare morena" se dedicó a perdonar para poder irse en paz, "cuando mi hermana estaba muy grave en el hospital, en sus últimos días me tocó ver que ella perdono, me quedo tranquilo porque ella se fue en paz".

Karla Luna mandó llamar a Karla Panini, para que todo lo que había pasado entre ellas quedará perdonado, sin embargo, la ex "comare güera" no fue a verla al hospital, "incluso en su perdón mi hermana la mandó llamar a ella (a Karla Panini), para que de alguna manera quedaran en paz y que no hubiera remordimientos y esta persona no acudió al llamado de mi hermana", contó Rubén Luna.

En su momento se dijo que Karla Luna y Karla Panini hicieron las pases, algo que fue desmentido por Rubén Luna.

Sí quiero dejar en claro o desmentir cualquier rumor que ellas hicieron las paces así, no fue cierto, mi hermana sí se fue bien, perdonó, pero eso fue por su cuenta.

Asimismo el hermano de la "comare morena" dio a conocer que hasta el día de hoy, su familia no ha podido ver a las pequeñas Nina Victoria y Sara Valentina (hijas de Américo Garza y Karla Luna). Como se recordará, a los pocos días de morir la comediante, Américo (hoy esposo de Karla Panini) se llevó a las niñas a vivir con él.

"La única finalidad es animar a mi familia de que ¡ya basta! que rompan el silencio, ya van más de dos años que mi hermana ya no está con nosotros y yo, en lo personal, ya me harté de tanta injusticia y maldad, de que las personas hayan manchado la historia y el nombre de mi hermana y el de la familia, y más que mi hermana ya no está aquí para desmentir y defenderse".

Hasta el día de hoy no hemos visto a las niñas ni una sola vez, ni una llamada, videollamada y menos en persona, no hemos visto a las niñas hasta el día de hoy.

Rubén Luna resaltó que sus padres y sus sobrinos, sufren mucho al no poder ver a las niñas.