Estados Unidos.- El día de ayer gran parte del clan Kardashian-Jenner formó parte de las tendencias de Twitter, sí, Kim Kardashian, Kylie y Kendall Jenner, sin mencionar que Kris Jenner, a matriarca, estuvo generando diferentes reacciones y estuvo por volverse tendencia al lado de sus hijos.

Resulta que Kendall Jenner, una de las hermanas menores, subió a lo alto de la lista de temas populares de la red social del pajarito azul debido a lo que sucedió en el Capitolio, donde se vivieron históricos acontecimientos para el país estadounidense pero, ¿qué tiene que ver esta súper modelo en esto?

El motivo por el cual la joven de 25 años se volvió tendencia fue porque todos recordaron aquel comercial que protagonizó para Pepsi hace algún tiempo, un gran fracaso comercial que le valió bastantes críticas a Kendall y ahora lo han revivido, asegurando que ella había arribado al lugar a defender a su país con una lata de refresco en mano.

Fue una ola de memes las que se desató en Twitter recordando aquel comercial que fue señalado como poco sensible y duramente criticado por tratar de trivializar la lucha de la comunidad afroamericana por la igualdad de derechos y en contra del racismo, un tema muy fuerte por aquel lugar del mundo.

¿Por qué Kendall Jenner se volvió tendencia en Twitter?

Dicho comercial muestra a cientos de jóvenes de distintas razas manifestándose en las calles de alguna ciudad de Estados Unidos, todos marchan frente al edificio donde Kendall, con una peluca rubia está realizando una sesión de fotos profesional y voltea a ver con gran curiosidad.

Personas de todas las razas continúan marchando, hasta que un chico le sonríe a la modelo y la invita a unirse a ellos, ella de inmediato se despoja de su look y no sólo se une a la marcha, sino que la encabeza, acercándose a uno de los policías, ofreciéndole una lata de pepsi y cuando él acepta, manifestantes estallan de alegría.

El comercial fue tan criticado que Pepsi tuvo que emitir una disculpa pública y reveló que todo lo que buscaba era proyectar un mensaje de unidad, paz y entendimiento, algo cometido que no logró. "Pepsi intentaba proyectar un mensaje de unidad, paz y entendimiento. Claramente no lo logramos, y nos disculpamos. No quisimos quitarle importancia a un tema tan relevante. Estamos removiendo el contenido y deteniendo cualquier implementación adicional del mismo. También nos disculpamos con Kendall Jenner por ponerla en esta posición", escribió la empresa.

Las críticas llovieron y no cesaron en aquel momento, pues distintos activistas acusaron a la compañía de utilizar el movimiento #BlackLivesMatter a su beneficio. Pero Kendall no fue la única en tendencia el día de ayer con memes en los que aseguraban que intervendría en la toma de estado en Estados Unidos, pues Kim, Kylie y hasta Kanye fueron también parte de los temas populares.

Kim Kardashian y Kanye West fueron tendencia debido a su divorcio y la supuesta infidelidad de parte del rapero a la empresaria con otro hombre, Jeffree Star, el magnate del maquillaje, provocando diferentes reacciones, pero sobre todo memes alrededor del mundo sobre la situación.

Kylie Jenner, por su lado, fue tendencia debido a que dejó de seguir a Rosalía en las redes sociales, algo que sorprendió muchísimo a todos porque se habían mostrado de lo más unidas en los últimos meses, incluso, ella la llegó a llamar su esposa y compartieron buenos momentos juntas.

Además, Kris Jenner logró formar parte de las opiniones de los usuarios de Internet en las redes sociales, pues aseguraron que todo había sido una nueva estrategia de publicidad para promocionar el final definitivo del reality show Keeping up with the Kardashians en los próximos meses de este 2021.