Por qué Kimberly Loaiza y Juan de Dios pusieron Kima a su hija

Los youtubers Kimberly Loaiza y Juan de Dios, quienes son pareja, ya se convirtieron en padres de fmilia y acaban de tener a su primera hija, a quien pusieron como nombre Kima. El nombre para muchos de sus fans sonó original, para otros bastante raro.

Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja, quienes son celebridades del internet, están felices de la vida porque ya nació Kima, y es a través de redes sociales que explican por qué motivo decidieron darle ese nombre.

La niña se llama Kima, Kim, por su mamá, y ma, por mamá; además, Kima significa amor. El nombre no es común, les va a sonar feo, pero es diferente, y extraño, lo sé. Casi siempre lo diferente resulta siendo como feo", explica Juan de Dios en Instagram.



El video en el que Kimbely y Juan de Dios explican por qué le pusieron Kima a su hija, cuenta hasta el momento con más de cuatro millones de reproducciones y miles de comentarios cuestionando el nombre de la bebé.

No sabemos que tipos de riesgos le pueden ocasionar ser expuesta a cámara esa bebé es el ser más amado por nosotros y queremos protegerla de todo queremos que viva una niñez normal...", dijo Kimberly en el mismo video.

Kima los representa a ustedes como se llevan y se quieren mucho pues amor los amo soy su fan me llamo Jenifer", Es su desicion Juan y Kim pero a mí gustaría que le pusieran KIMA GUADALUPE PANTOJA LOAIZA", les comentan sus fans

Apenas hace unos días, Juan de Dios comentó en Instagram que se sentía súper emocionado porque se encontraba a días de ser papá, por vez primera. En una publicación en Instagram citaba que sentía como que la ansiedad lo carcomía.

Necesito ya tener a mi princesa en mi brazos, les juro que esto si es un sueño hecho realidad, siempre quise tener un hijo con esta bella mujer, no bella por su físico eso es aparte, bella por su forma de ser porque es un amor de persona."

Kimberly y Juan de Dios tienen un relación de pareja de más de seis años, y él también dijo en Instagram que haberla elegido como compañera de vida es la mejor decisión que ha tomado en su vida.

Nuestro amor es real, ella está conmigo desde que bailaba en restaurantes para pedir dinero a la gente, ella siempre me ha tratado igual, sin importar a que me dedico o que tengo y que no. EL AMOR VERDADERO SI EXISTE."