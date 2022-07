¿Por qué "La Güereja" quedaría en la calle y por qué culpan al villano de telenovelas Sergio Sendel?

El villano de telenovelas Sergio Sendel, se encuentra envuelto en un gran escándalo. El empresario Jorge Reynoso, ex esposo de la actriz y cantante Pilar Montenegro (ex integrante de Garibaldi), acusa al actor mexicano por haberle robado, supuestamente, unas propiedades que oscilan los 50 millones de pesos. Una de estas, se la habría vendido a la actriz y comediante María Elena Saldaña, mejor conocida como "La Güereja".

Jorge Reynoso, en una entrevista con el conductor de televisión Gustavo Adolfo Infante, dio a conocer que interpuso una demanda en contra de Sergio Sendel, ante las autoridades correspondientes, dejando muy en claro que lo quiere en la cárcel.

"Aquí no vamos a escatimar un solo recurso hasta que vea en la cárcel a los Sendel. Este señor se trajo el villano de las novelas a la vida real, nada más que en la vida real sí hay cárcel, cuando la hace de villano en las novelas, termina el corte, sale del foro y se va a su casa, pero lo que aquí hizo de villano va a tener consecuencias", manifestó Jorge Reynoso, esposo de la cantante puertorriqueña Noelia.

Ante todo esto, surgió el rumor de que "La Güereja" podría quedar en la calle, al haber comprado una casa, aparentemente, robada.

En una entrevista para el programa "Chisme no like", Sylvia Paulette Prado, hermana de Jorge Reynoso, señaló que María Elena Saldaña no será echada de la casa, ya que la comediante supuestamente fue engañada por Sergio Sendel, comprando dicha propiedad de buena fe, "aquí no hay ningún comprador de buena fe con excepción de la señora María Elena Saldaña".

Sylvia Paulette Prado mencionó que si "La Güereja" coopera con ellos, es probable que solamente la cambien de domicilio. "Vamos demostrar la educación y manera de ser en que fuimos criados, si la señora es una tercera de buena fe, de esa manera vamos a manejar las cosas. La palabra 'echar' suena muy brusca, el problema es que ella vive en la casa que era de mi papá, la cual tiene muchos recuerdos para mis primos y para mis tías".

Hasta el momento, María Elena Saldaña no ha comentado nada al respecto. Por otra parte, Jorge Reynoso manifestó que no habrá ninguna negociación con el actor Sergio Sendel, por lo que deberá atenerse a las consecuencias. "Esto no es negociable, ya están todos los escritos listos, ya está en todos los juzgados, yo quiero que se ejecute por la vía penal y posteriormente la civil".