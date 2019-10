Por qué Laura Núñez demandará a Sarita Sosa, hija de José José

Laura Núñez dio a conocer en entrevista para "Ventaneando" que interpondrá una demanda laboral en contra de Sarita Sosa, hija menor del fallecido cantante José José. De acuerdo con la ex mánager y asistente personal de "El Príncipe de la Canción", la demanda incluirá "18 años donde no hubo seguro social, hubo falta de pagos, muchos, me tengo que sentar bien a redactar, y hacerla y notificarle a la niña”.

Así como la niña quiso derechos, pues ahora va a tener obligaciones y por parte de sus hijos lo que les corresponde por ley.

En el programa vespertino de Televisión Azteca, Laura Núñez aseguró que la última voluntad de don José José no fue cumplida: ¡su cuerpo debía ser sepultado en la tumba junto a su mamá Doña Margarita Ortíz! La viuda del cantante, Sara Salazar, tuvo la última palabra y decidió cremar el cuerpo del ídolo mexicano.

"Por eso aguantamos lo que aguantamos, para cumplir la voluntad del señor, que era estar enterrado en México con su mamá, y ser velado con una misa en la Basílica con su madre celestial y su madre terrenal".

Sobre la tan mencionada autopsia al cuerpo del intérprete, Laura Núñez confirmó que no se llevó a cabo: "no la pidieron las señoras Saras, no se le hizo porque ellas dijeron que no, obligatoria no (era) porque no fue accidente”.

Laura Núñez estuvo junto a José Joel y Marysol Sosa durante todos los días que permanecieron en Miami, Florida. Asimismo estuvo presente el último adiós que se le dio a su entrañable amigo José José en Bellas Artes, la Basílica de Guadalupe, Clavería y en el Panteón Francés.

En la entrevista con Ventaneando, la ex mánager de José José recalcó que Sarita Sosa era muy grosera con su papá.