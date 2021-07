¿Por qué "Louder than bombs" de BTS, es una de las canciones favoritas del ARMY?

¡Las plegarias del ARMY fueron escuchadas! Ya es del conocimiento de BTS que sus millones de fans alrededor del mundo, anhelan inmensamente tener una presentación en vivo de "Louder than bombs", tema musical que se ha convertido en uno de los favoritos y más significativos del fandom.

"Se ha vuelto bastante claro ahora, la desconocida sombra en medio de esos vitoreos probablemente no pueda volver a creerlas, las palabras que me dicen que solo mire el lado bueno", dice al principio la letra de dicha canción.

BTS, "Los chicos a prueba de balas", incluyeron "Louder than bombs (Más fuerte que las bombas)" en su cuarto álbum de estudio "Map of the Soul: 7", lanzado el 21 de febrero de 2020.

Más fuerte que las bombas yo canto, te prometo a ti y a mí, no importa las olas que nos golpeen, seguiremos cantando para ti sin cesar.

¿Por qué "Louder than bombs" es unas de las canciones favoritas del ARMY?

Varias fans de BTS compartieron con Debate lo que este poderoso tema musical las hace sentir.

"En lo personal me transmite el poder de la resiliencia, el cómo puedes romperte por el mundo de pronto se pone difícil, pero tú puedes ser más fuerte que eso, como bien dicen 'lo que no te mata, te hace más fuerte' y al final, tu voz y tu espíritu debe ser más fuerte que eso", expresó una fan de nombre Verónica.

Otra seguidora de Bangtan nos compartió: "en lo personal esta canción es muy especial, me dio fuerzas en un momento difícil, la canción da mucha tranquilidad en los momentos dónde nos sentimos solos o tristes, es una canción la cual te traslada a otro lugar donde dónde puedes ser tú mismo y sentirse seguro".

Nora, fan de BTS, comentó que con "Louder than bombs" puede desahogarse en momentos difíciles, "al final me transmite paz y consuelo, siento que después de escucharla me dieran fuerzas para seguir luchando".

En el capítulo 144 de "Run BTS!", se le preguntó a RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook cuál era la canción B-Side que el ARMY anhelaba tener en algún concierto. Los Idols quedaron sorprendidos al saber que el fandom había elegido y por mucho, "Louder than bombs".

De acuerdo con una encuesta que llevó a cabo Big Hit Music anteriormente, 37 mil 947 fans votaron por "Louder than bombs". Cabe mencionar que en los anteriores conciertos live streaming de BTS, el ARMY esperaba que este tema fuera incluido en el set list, sin embargo, se quedaban con las ganas de escuchar en vivo esta grandiosa pieza musical.

"Entonces, ¿muchos fans quieren eso?", mencionó Suga sorprendido por el deseo de ARMY, a lo que J-Hope agregó: "aprendí mucho, este es el rango de canciones que ARMY quiere". Ante esto RM, líder de BTS, dijo: "hagámoslo en un concierto fuera de línea". V señaló que con esta encuesta había aprendido mucho sobre el fandom, "les encanta 'Louder than bombs'".

RM prometió al ARMY:

Tomaremos esto en consideración para nuestro futuro, set list o actuaciones en nuestros conciertos, utilizaremos estos datos de referencia para nuestros futuros conciertos.

De acuerdo con el fandom, "Louder than bombs" les da mucha fuerza ante cualquier adversidad. Una fan de Bangtan Sonyeondan dijo a Debate: "esa canción al principio me recuerda lo vulnerable que soy, pero mientras pasa la canción comienzo a sentir que soy fuerte e invencible, me hace sentir paz, es una sensación maravillosa". Otra fan resaltó:

Para mí es un himno de amor entre BTS y ARMY, ya que siempre estaremos los unos para los otros apoyándonos, haciéndonos fuertes, resurgiendo de las cenizas, amándonos de forma incondicional.

Edith señaló que este B-Side de "Los Príncipes del Pop" le transmite mucha tranquilidad: "hace que me relaje y al mismo tiempo me hace querer llorar por tan bellos acordes y notas de la que está compuesta, me siento tan bien que olvidó por un momento la realidad y siento la necesidad de escucharla una y otra vez".

El origen de "Louder than bombs", una de las canciones favoritas del ARMY de BTS

"Louder than bombs" fue compuesta por el joven cantautor australiano-sudafricano Troye Sivan, junto con la cantante canadiense Allie X y un grupo de colaboradores; en un principio este hermoso tema musical se llamaba "Hologram Hearts".

Troye Sivan siguió escribiendo canciones y "a 'Hologram Hearts' la olvidé por completo", expresó en una entrevista para Just Jared Jr., revelando que la tuvo guardada por seis años.

De alguna manera "Hologram Hearts" llegó a manos del equipo de BTS, "a quienes amo", expresó Troye Sivan. El productor Bram Inscore, RM, Suga y J-Hope trabajaron en esta canción para darle su toque distintivo y posteriormente, el nombre fue cambiado a "Louder than bombs".

"Les encantó la canción, dijeron: 'espera, vamos a editar esto', me asusté, rápidamente traté de aprender coreano y fracasé estrepitosamente, alguien la tradujo y supongo que cambiaron algunas líneas y cosas así, ahora se llama 'Louder Than Bombs', pero no lo escuché hasta que salió al mundo", contó Troye Sivan

Ahora tengo una canción en un álbum de BTS, estoy realmente emocionado por eso y me encanta, suena tan bien, mucho mejor de lo que yo había sonado en esa canción, así que estoy feliz.

Estas son otras de las valiosas opiniones que el ARMY de BTS compartió con Debate con respecto a esta canción: "es una mezcla de emociones, sobre toda la oscuridad que se vive cuando atraviesas por dificultades y el saber que aún así sigues de pie" y "pasamos por momentos terribles, el dolor sobre pasaba la razón, nos rompíamos, pero como lo menciona la canción, te das cuenta que no solo eras tú, sino que muchos pasábamos por lo mismo. La gente hablará de ti, dirá todo lo negativo de ti, así que sé más fuerte que las bombas".

"A mí me demuestra que está bien tener nuestros propios demonios, que no soy la única en esta batalla, me siento acompañada, con esa canción la soledad ya no existe para mí. Las voces de los chicos llegan a los más profundo de mi corazón y siento que soy comprendida".

'Louder than bombs' somos nosotros superando cualquier cosa, además se siente como una promesa de los chicos para estar ahí en caso de que estés en una situación complicada, sabes que habrá algo a lo que aferrarte mientras estés al borde.

La fanbase Hoseok México mencionó: "'Louder than bombs' es una canción muy hermosa, te transmite esa sensación de aferrarte a algo y nunca soltarlo, dar lo último de ti hasta conseguir algo, siento que es un grito de guerra y sanación".

Por su parte la fanbase ARMY Power México, la canción refleja un lugar seguro cuando no puedes decir lo que sientes, sintiéndote atrapado y sin un lugar a donde ir, "te acompaña y expresa eso que no puedes decir y lo dice más fuerte que las mismas bombas".

La usuaria de Twitter @Bangrmy1 mencionó que de aquella imagen de artistas mundiales, BTS "siente nuestro dolor como todo humano y que además de esto, brinda apoyo a nuestras luchas, dándonos fuerza, ánimo, palabras cálidas que van más allá de un típico 'concéntrate en las cosas buenas'".

Considera que "Louder than bombs" es un gran recordatorio de que "no luchamos solos, que hay alguien sintiendo y comprendiendo nuestro dolor, que es por esta misma razón que debemos seguir con fuerza y determinación, teniendo el apoyo de otros".

Como se demuestra una vez más y como lo hemos dicho en anteriores publicaciones, las canciones de BTS con más que canciones.