¿Por qué Majo Aguilar no está en Jaripeo sin fronteras? ¿Su prima Ángela Aguilar no lo permite?

Pepe Aguilar está a cargo del espectáculo ecuestre "Jaripeo sin fronteras", continuando con esta tradición muy mexicana que llevaban a cabo sus padres Antonio Aguilar y Flor Silvestre, grandes exponentes de la música ranchera e íconos de la época de oro del cine mexicano. En este show participan sus hijos Leonardo y Ángela Aguilar, así como su hermano Antonio Aguilar Jr.

Pero...¿por qué su sobrina Majo Aguilar no forma parte de "Jaripeo sin fronteras"? En un Instagram Live que llevó a cabo este fin de semana, Pepe Aguilar comentó que el show tiene cierta estructura y logística que sería difícil de reorganizar a estas alturas, motivo por el cual su sobrina no podría integrarse por el momento a la gira.

Falta un año para que la actual gira de "Jaripeo sin fronteras" concluya, "entonces en ese año no va a haber cambios".

El papá de Ángela Aguilar externó que si en su momento Majo quiere estar en el espectáculo de la Dinastía Aguilar, tendrá su lugar. Agregó tener muchos familiares que cantan y también tendría que invitar, como es el caso de sus hermanas Dalia Inés Nieto Jiménez y Marcela Rubiales.

Entiendo que muy bien le va a Majo y eventualmente por supuesto tendrá, si ella quiere, estar en el espectáculo, pero todo esto se ha ido muy rápido.

En su transmisión en vivo se dijo admirador de su sobrina, hija de su hermano Antonio Aguilar Jr., quien recientemente lanzó su primer álbum de música ranchera "Mi herencia, mi sangre".

"A mí me gusta mucho lo que hace Majo, me gusta cómo canta desde chiquita y me dan mucho gusto sus éxitos y hacen falta más cantantes de música mexicana mujeres, por supuesto que eventualmente estará en el show, ahorita está perfectamente trabajando su producción".

Por su parte Majo Aguilar, nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar, manifestó en una entrevista para espacio.live, que le encantaría en un futuro estar en "Jaripeo sin fronteras" con su tío y primos.

Leer más: "Mi destino fue quererte", icónica canción de Flor Silvestre, con la que Majo Aguilar le rinde tributo

"Por ahora estoy muy concentrada en que sé que tengo que hacer mi camino, antes de estar en un show tan impresionante como es 'Jaripeo sin fronteras', seguramente en un futuro claro que estaré por ahí, pero por ahora es mi momento de empezar con pasos firmes a hacerme de un espacio en la música".