¿Por qué María Félix no quería actuar con Pedro Infante en "Tizoc"? Una esclava de oro la habría convencido

"Tizoc: amor indio", es una de las películas más recordadas y emblemáticas de la época de oro del cine mexicano, proyecto cinematográfico que reunió a dos grandes leyendas: María Félix y Pedro Infante.

Esta película dirigida por el cineasta mexicana Ismael Rodríguez, fue galardonada en 1957 con el Globo de Oro (galardones otorgados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood), como mejor película en lengua no inglesa. Por su parte el actor sinaloense Pedro Infante, recibió póstumamente el Oso de Plata como mejor actor en el Festival de Cine de Berlín, por su interpretación de "Tizoc".

Cabe mencionar que esta película fue estrenada en las salas de cine en México, seis meses después de la trágica muerte de "El hijo predilecto de Guamúchil, Sinaloa"

Aunque "Tizoc: amor indio" fue uno de los grandes éxitos cinematográficos de María Félix, mejor conocida como "La Doña", en un principio rechazó actuar junto a Pedro Infante...¿cuál fue el motivo?

En aquella recordada entrevista de cinco horas que tuvo María Félix con el reconocido periodista Ricardo Rocha en 1996, la actriz nacida en Álamos, estado de Sonora, México, manifestó que no estaba en desacuerdo que Pedro Infante fuera su co-protagonista; la verdadera razón por la cual no quería actuar en esta película, fue porque le parecía que el personaje de "Tizoc", estaba alejado de lo que realmente es un indígena.

En 'Tizoc' tuve dificultades, nunca pensé que un indio se pareciera a 'Tizoc', para nada. Pedro Infante hacia el rol de un indio, pero un indio no es así, no camina así, no habla así.