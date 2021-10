¿Por qué Mariana Echeverría no hace telenovelas? ¿Su esposo Óscar Jiménez se lo prohíbe?

Mariana Echeverría habló en el show "Faisy Nights" sobre la reacción que tendría su esposo, el futbolista mexicano Óscar Jiménez (portero de Las Águilas del América), si la viera en una candente escena en una telenovela. Ante esto surgieron los rumores de que la conductora de televisión no ha participado en algún melodrama, porque supuestamente el padre de su hijo Lucca se lo prohíbe.

La ganadora de la primera temporada de la competencia "Las estrellas bailan en Hoy", junto a Lambda García, hizo uso de sus redes sociales para aclarar los rumores al respecto.

Manifestó que no es que su esposo Óscar Jiménez le prohíba hacer telenovelas o simplemente actuar, "él está acostumbrado a que soy conductora y que tengo programas de comedia y entretenimiento.

Pero no es que me lo prohíba, simplemente es raro para Óscar verme besando con alguien o que en algún momento haga una escena de cama, pero yo creo que es normal para todo el mundo.

Asimismo Mariana Echeverría, una de las conductoras del programa "Me caigo de risa", reiteró el apoyo que su esposo hacia su carrera profesional: "pero nada que me prohíba, siempre me dice: 'es tu trabajo, yo lo entiendo', entre él y yo tenemos mucha confianza y mucha comunicación".

Por otra parte, el futbolista del América Óscar Jiménez, celebró su cumpleaños número 33 el pasado 12 de octubre, en Disneyland California Adventure junto a su esposa, quien le dedicó un amoroso mensaje al padre de su hijo en su cuenta de Instagram.

Mariana Echeverría expresó su felicidad por poder pasar un año más con él y por tenerlo a su lado. Se refirió a Óscar Jiménez como el mejor esposo, amigo, padre y compañero de vida que pudiera pedir.

"Hoy más que nunca doy gracias a la vida porque existes, porque nos amamos y porque podemos compartir estos momentos, así como tú me haces feliz todos los días, así quiero que hoy sea un día muy especial para ti, te lo mereces".

La conductora de televisión mencionó que a veces por la rutina, no le dice tan seguido a su esposo lo importante que es para ella. "Pero quiero que sepas que mi amor por ti sigue siendo tan fuerte como el primer día".