¿Por qué Maribel Guardia dice que su hermana es su mamá?

Tras varios meses sin poder visitar a su familia en su natal Costa Rica a causa de la pandemia del Covid-19, la cantante Maribel Guardia viajó a este país de Centroamérica para poder reunirse con sus seres queridos, llevando a cabo todas las indicaciones ante los tiempos que se viven. En un reciente post en su feed de Instagram publicó una hermosa fotografía junto a su hermana Vilma Chacón, a quien considera su segunda mamá.

"Después de un año vuelvo a ver a mi mamá", expresó con mucha alegría la actriz de cine y televisión en su publicación, agregando que Dios le había regalado el poder abrazarla de nuevo "y disfrutar de su magia, amor y consejo, mi maestra de vida y mi mejor amiga, les mando bendiciones en la distancia".

Cuando tenía nueve años de edad Maribel Guardia quedó huérfana al morir su mamá biológica, la señora Rita. Su papá nunca se hizo cargo de ella, por lo que al morir su progenitora, quedó al cuidado de su hermana mayor Vilma Chacón, quien poco a poco se fue convirtiendo para Maribel, en su segunda mamá.

Maribel Guardia tuvo su anhelado reencuentro con su mamá. Foto: Instagram @maribelguardia

La señora Rita, mamá de Maribel Guardia, murió el 4 de junio de 1968. Anteriormente en sus redes sociales quien fuera esposa del fallecido cantante Joan Sebastian, compartió una imagen de su progenitora, demostrando la fuente de su belleza y del gran ser humano que es. En su post resaltó que era imposible olvidarla.

Su nobleza, su gracia, su alegría, su bondad, solo nueve años la tuve, pero fue como un ángel que pasó por mi vida y por la de muchos. La recuerdo siempre cantando y regalando dinerito a todos los que consideraba más pobre que ella. Te amo Rita ❤️ gracias por darme la vida.

Cabe mencionar que Vilma Chacón tiene 81 años de edad y luce maravillosa, tan hermosa y divina como su "hija" Maribel Guardia.

Ella fue la mamá biológica de Maribel Guardia. Foto: Instagram @maribelguardia

Por otra parte, Maribel del Rocío Fernández García (nombre real de la cantante de 61 años de edad), inició este 2021 muy agradecida por estar viva luego de su contagio de Covid-19. En un encuentro con los medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México, contó lo mal que la pasaron tanto su esposo Marco Chacón, como ella. El abogado se contagió porque no quiso dejar sola a su esposa y entre los cuidados que le daba, también resultó positivo.

"Me asusté mucho cuando me dio Covid, le dije a Julián y Marco: 'tráiganme un abogado para hacer testamento porque me voy a morir', pensé que iba a empeorar con los días. Llegué a tener mucho miedo con Marco, recé y lloré mucho, pero tenía que estar fuerte para él, pero sí pensé lo peor. Le digo a la gente que se cuide mucho, esto no es un juego, en esos 15 días te puedes morir. Dios que nos salve, porque este virus no respeta a nada ni a nadie".