¿Por qué Marilyn Monroe se convirtió en tendencia?

"Soy egoísta, impaciente y un poco insegura. Cometo errores, pierdo el control, y a veces soy difícil de lidiar, pero si no puedes lidiar conmigo en mi peor momento, definitivamente no me mereces en el mejor."

(#MarilynMonroe)



