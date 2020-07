¿Por qué Marjorie de Sousa le quiere quitar la patria potestad a Julián Gil?

Alma Pellón, abogada de Marjorie de Sousa, contó en una entrevista para el programa El Gordo y la Flaca de la cadena Univisión, los motivos por los cuales la actriz venezolana quiere quitarle la patria potestad de Matías a su ex Julián Gil. Uno de estos motivos, es por la supuesta negación del actor a ver a su hijo en un centro de convivencia.

"Nosotros cumplimos con todas y cada una de ellas (visitas al centro de convivencia), hasta nos criticaban y nos decían: '¿por qué van si ya saben que el señor no va?' y nosotras les contestábamos: 'porque él no lo ha cancelado en los juzgados'", comentó Alma Pellón. Marjorie de Sousa también se enfrenta a dificultades al querer viajar con su hijo, aunque tiene el pasaporte del menor, no puede hacer ningún movimiento sin el consentimiento del papá.

Cada movimiento que quiera hacer Matías se le tiene que pedir permiso a un juez para suplir el consentimiento del padre, quien no se lo quiere dar o no está o no hay manera de conseguirlo.

Según la abogado de Marjorie de Sousa, el actor argentino Julián Gil ha tenido poco interés en la salud de su hijo. "Él no ha preguntado por Matías cada que ocurre un terremoto, una pandemia, cada vez que hay un desastre natural nunca ha preguntado por él, si no lo hubiéramos dejado ver a su hijo, nosotros hubiéramos perdido la patria potestad. Sí tengo las bases legales para demandarlo".

Julián Gil amenazado de muerte por parte de Marjorie de Sousa

En una reciente entrevista para la revista TVyNovelas, Patty Ramosco, hermana de Julián, dio a conocer que el actor supuestamente ha recibido amenazas de muerte. "Lo que pasa es que hay otros problemas de trasfondo, como son amenazas serias hacia la vida de Julián, amenazas graves que han hecho que tengamos que estar un poco más silentes en el caso, y tenemos que aceptar, por el momento, hasta que las cosas se puedan aclarar dentro un juzgado, que, como saben, la corrupción es terrible".

Han sido amenazas de parte de sus emisarios, en nombre de ella.

"Dentro de las evidencias tenemos grabaciones que, llegado el momento pertinente, vamos a sacar; espero que no sea un momento en que ocurra una desgracia, pero de ser necesario, en determinado momento de este proceso que sigue corriendo, se van a hacer públicas. De hecho, una de las razones por las que Julián está en Miami es para evitar, justamente, que esas cosas continúen y tomar un poco de protección, entonces, no me gustaría ahondar en más detalles de ese tema", contó la hermana de Julián Gil.

